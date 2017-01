15 sorozat, amit imádtunk 2016-ban

15. Banshee (Cinemax)

Történet: Tizenöt év börtönbüntetés után szabadlábra kerül egy ex-rabló, aki régi partnerét keresve végül egy Banshee nevű, amerikai kisvárosban köt ki. Egy incidenst követően veszi fel az új sheriff személyazonosságát, hogy egyre mélyebbre ásson a bűnszervezetek mocskában.

A negyedik évadról: Talán a legjobb akciósorozatok közé sorolható a Banshee, mely olyan egyedien bravúrozik a ponyva, a dráma és az akció műfajok között, hogy kategóriájában több egész estés társát is kenterbe verné. A harmadik évad a tavalyi év egyik legszórakoztatóbb darabja volt, ám ezt a szintet a készítőknek idén nem sikerült megugorni. Sajnos a nyolc részes sorozatfinálé inkább helyezte a hangsúlyt az új szálak bevezetésére, mint egy tisztességes búcsú előkészítésére. Ha egy új sorozat első szezonja lett volna ez, bőven megragadta volna a figyelmem egy esetleges folytatásra, de a három évad alatt már erősebb, összetettebb történeteket, jobb karaktereket is láthattunk már. Elfáradt, vagy csak túl sokat akart a Banshee? Ezt már nem tudjuk meg, de annyi biztos, hogy az utolsó két epizód a széria legjobb pillanatait idézte. Emiatt, és az utóbbi évek élményei miatt pedig bőven megérdemli a helyezést.

14. Luke Cage (Netflix)

Történet: A Marvel képregénystúdió tévés univerzumából láthattuk már a Daredevil-t és a Jessica Jones-t, idén pedig az utóbbi sorozatból már ismert Luke Cage, a sebezhetetlen és emberfeletti erejű “szuperhős” karakterét ismerhettük meg behatóbban. A szuperhős szó nem véletlenül idézőjeles, a Netflix-es Marvel-szériák legfőbb bája, hogy elsősorban inkább emberi lényként, mint hősként mutatja be szereplőit.

Az első évadról: A Luke Cage inkább egy gengsztertörténet és egy karakterdráma keveréke, mint képregényfilm. Ez talán a legnagyobb erősségének is mondható. A sorozatot belengi egy utánozhatatlan hangulat, a dialógusok és a karakterek parádésan idézik a 70-es évek afroamerikai közegekről szóló gengszterfilmjeit, percenként jelennek meg olyan képi beállítások, melyek vizuálisan is élménnyé is teszik a sorozat megtekintését, a tökéletesen eltalált zenei tartalom pedig egy külön fejezetet érdemelne a kritikában. Úgy vélem a szezon 13 epizódja soknak bizonyult a készítőknek, mert az utolsó 5-6 epizódban már a Marvel-filmekre hajazó akció dominált – sajnálatosan. A végeredmény így is szerethető, újszerű, de a Luke Cage akkor a legerősebb, amikor nem akar sablon-Marvel lenni.

13. Bates Motel (A&E)

Történet: A sorozat Norman Bates és édesanyja életét mutatja be közvetlenül azután, hogy megvásárolják a később több gyilkosság helyéül is szolgáló szállodát. A Psycho című film előzményében Norman még csak ismerkedik saját mentális problémáival, és elsőként láthatjuk, hogyan próbálja leküzdeni beteges hajlamait.

A negyedik évadról: Végre azzá vált a széria, ami már 3 éve kellett volna, hogy legyen. Az utóbbi gyenge, közepes minőségű évad után teljes gázzal zakatolt tovább a sorozat, erős hangsúlyt fektetve a főbb karakterek mélyebb kibontására. Idén szinte mindenki brillírozott a stábból, az utolsó két epizód nem csak a szezon, de a sorozat legerőteljesebb pillanatait szállította a rajongóknak.

12. South Park (Comedy Central)

Történet: A South Parkot szerintem senkinek nem kell bemutatni. Az 1997 óta futó rajzfilmsorozat sok-sok kritikai visszhangot tudhat már a háta mögött, megbotránkoztató, odamondogatós jellege miatt így az sem mondható el, hogy egyöntetűen pozitívakat. Népszerűsége sokat köszönhet alpári humorának, ám az többnyire csak a felszín: a készítők tudatosan, egyfajta groteszk társadalomkritikát tárnak a nézők orra elé egy South Park nevű kisváros, azon belül is négy negyedik osztályos kisfiú szemszögéből.

A huszadik évadról: Bár pár éve hatalmas lejtmenetbe indult a sorozat, 2014-től rövidebb, de ennek ellenére folytatásos évadokat szállítottak le nekünk az alkotók. Ezzel új lendületet és új irányt is adtak az immár maratoni hosszúságú szériának, amit nagy örömünkre idén is megtartottak. A huszadik évadról határozottan elmondható, hogy az utóbbi évtized legjobbja volt. Idén az amerikai elnökválasztás, a feminizmus, az internetes trollkodás, a mars-kolónia projekt, a kártékony nosztalgia, de még az új Star Wars film is terítékre került, remekül ötvözve a szálakat. Bár ezt nem sokan tudják, a South Park úgy tartja meg aktualitását, hogy az epizódok a premier előtti hat napban készülnek el, szinte rekordidő alatt.

11. The Path (Hulu)

Történet: A sztori egy család történetét mutatja be, akik egy fiktív new-age vallás, a Meyerista Mozgalom elszigetelt világában élnek. Betekintést nyerhetünk a szekta mindennapjaiba, miközben epizódonként ütközünk olyan kérdésekbe, megéri-e hinni valamiben, amiről nem tudhatjuk valós-e.

Az első évadról: Már a színészgárda megvett kilóra, hiszen főbb szerepben láthatjuk Aaron Paul-t (Breaking Bad), Hugh Dancy-t (Hannibal) és Michelle Monaghan-t (True Detective). A történetet mindenkinek bátran ajánlom, akiket érdekel a hit témaköre, de azoknak is, akik többet akarnak megtudni a szekták világáról (bár nincs kimondva, erőteljesen érezhető, hogy a készítők valós alapokból merítettek). Akiket viszont taszít, ha egy sorozat kimérten filozofál, határozottan elvont, és az izgalmak helyett a karakterek pszichológiájára épít, meneküljenek. A tíz részes első évad egyfajta alapozás volt, már nagyon várjuk a folytatást.

10. Orange is the New Black (Netflix)

Történet: Piper Chapman egy korábban elkövetett bűntett miatt kénytelen börtönbe vonulni. Az ő szemszögén keresztül nézhetjük végig a női börtönélet megpróbáltatásait és ismerhetjük meg a fogvatartottak hihetetlen, gyakran megható, néhol pedig humoros történeteit. A sorozatot megtörtént események ihlették.

A negyedik évadról: Míg tavaly a vígjáték-vonal dominált, idén nagy örömünkre a dráma és a feszültség kapta a főbb hangsúlyt. A rabok emberszámba vételének kérdése, a rasszizmus és a rácsok közötti cselekedetek súlya is bemutatásra került. Ez volt az eddigi legerősebb 13 epizód, mely pár napig folyamatosan a képernyő előtt tartott. A lezárás is megrázó volt, kíváncsian várjuk mit tartogat az ötödik etap.

9. 11.22.63. (Hulu)

Történet: Az irodalomtanítással foglalkozó Jake-t egy barátja veszi rá, hogy térjen vissza a múltba, és akadályozza meg John F. Kennedy 1963-as meggyilkolását. Az időutazásnak egyetlen komoly hátulütője van: a múlt mindent megtesz annak érdekében, hogy főhősünket ellehetetlenítse megváltoztatásától. A Stephen King azonos című regénye alapján készült széria egy mindössze nyolc részből álló, lezárt minisorozat.

Az évadról: Aki rajong Stephen King stílusáért, valószínűleg ezt is zabálni fogja. Talán az író eddigi egyik legjobb képernyőre vitt könyvadaptációja a “11.22.63.”. A hatvanas évek amerikájának bája, jellegzetes zenéi, képi világa, a King-i karakterek, és persze az időutazás egy rettentően szerethető egyveleget nyújt, a nyolc részt az év talán legkülönlegesebb sorozatává emelve. Még a főszereplőt alakító James Franco is látszólag nagyon élvezte.

8. Black Mirror (Netflix)

Történet: A Black Mirror sztorijáról azért is nehéz beszélni, mert egy antológiasorozatról van szó, mely epizódonként más-más világot, lehetséges jövőképet mutat be. Ami közös bennük, hogy a technológia és az élet sötétebb oldalának találkozását ismertetik, páratlan módon.

A harmadik évadról: Idén a Netflix vette gondozásába a sorozatot, ezzel az alkotókat egyfajta kísértletezős fázisba engedve. A harmadik etap leginkább olyan élmény volt, mintha hat darab különböző műfajú filmet láthattunk volna, más-más végkimenetellel. A végeredmény parádés, az egyes részek stáblistái után pedig akár órákig is elgondolkozhatunk azon, hogy talán a következő évek, évtizedek múltán pontosan abban a világban fogunk élni, amit a sorozat bemutat.

7. American Crime Story / Az O.J. Simpson-ügy (FX)

Történet: Ahogy a címből már kitalálhatjuk, a sorozat a 90-es évek amerikájába, a hírhedt O.J. Simpson gyilkosságal való megvádolásának idejére repíti vissza a nézőket. Megismerhetjük az ügy hátterét, a tárgyalásokat, valamint bepillanthatunk a vád és a védelem jogi csatájába, amelynek során a futballegenda kettős gyilkosságért történő elítéléséért, illetve felmentéséért küzdenek.

Az évadról: A készítők egy dokumentumfilmes csapat mérnöki pontosságával, és a piszok jó rendezői munkával egy páratlan élményt hoztak létre, mely bátran felírhatja magát a leghibátlanabb sorozatévadok közé. Bár az ügy végkimenetelét tudhatjuk, a széria annyira emberközelien járja körül a helyzetet, hogy együtt izgulhatunk a szereplőkkel vagy drukkolhatunk ellenük a végsőkig is.

6. The Affair (Showtime)

Történet: Noah egy többgyermekes, írással is kacérkodó New York-i tanár, aki a nyarat felesége családjának birtokán tölti. Azokban a hetekben 180 fokos fordulatot vesz az élete, ugyanis beleszeret egy nála jóval fiatalabb, egy étterem felszolgálónőjébe – ezzel egy lavinát indítva el. A sorozat különlegessége, hogy minden epizód két részre van osztva, így a játékidő egyik felében a nő, míg a másikban a férfi szemszögéből láthatjuk az eseményeket.

A harmadik évadról: Az első szezon leginkább egy velejéig eredeti, elsőosztályú romantikus filmre hajazott, a második az izgalmakra és a jellemfejlődésre helyezte a hangsúlyt, míg amit idén kaptunk leginkább egy shakespeare-i drámára hasonlít. Bár még csak öt epizód ment le az évadból, egyre inkább kirajzolódik, hogy a készítők célja a már jól ismert karaktereink mélyebb, lélektani szintű elmélyítése.

5. Better Call Saul (AMC)

Történet: A Breaking Bad előzménysorozatában, mely hat évvel Walter White bukástörténetének kezdete előtt előtt játszódik megismerhetjük Jimmy McGillt (később Saul Goodman), aki még jelentéktelen kis ügyvédként dolgozik, mindennapos küzdelmet folytatva megélhetéséért. Láthatjuk, hogyan ütközik kissé ügyetlen, de szerethető ügyvédünk etikai dilemmákba, megkérdőjelezve, vajon a pénz vagy a becsület a fontosabb.

A második évadról: A Better Call Saul egyik legnagyobb erénye, hogy nem akar Breaking Bad lenni, de hasonlóan magas színvonalat szállít hétről hétre. Míg az első etap mondhatni pörgős volt, a második évadban több idő jutott Jimmy, Kim, Chuck és persze Mike karakterének komolyabb felépítésére. A lassú építkezés is jót tett, egy velejéig egyedi, morálisan idegtépő szezont kaptunk.

4. The Night of / Aznap éjjel (HBO)

Történet: Naz, a különc pakisztáni diák egy éjszaka “kölcsönveszi” az apja taxiját, ám útközben egy gyönyörű fiatal lány ül be a kocsijába. A fuvar örökre megváltoztatja Naz életét: hamarosan olyan bűncselekménnyel gyanúsítják meg, amit a fiú állítása szerint nem ő követett el.

Az első évadról: Máskor nem is lehetne aktuálisabb ez a sorozat, mint 2016-ban. Ugyan krimiről beszélünk, teljesen más, mint a True Detective – bár hasonlóságot lehet találni a két széria között. A borzasztóan erős hangulatával magáhozbilincseli a nézőket, ám közben mi is csak találgathatunk, mi lehet az igazság. Riz Ahmed és John Turturro is félelmetesen nagyot alakít 2016 második legjobb újonc sorozatában.

3. Aranyélet (HBO)

Történet: Miklósiék irigylésre méltó életet élnek. A családfő sikeres vállalkozó, a feleség egy hajléktalanokat segítő alapítványnál önkénteskedik. Lányuk osztályelső, és még a család feketebáránya, a lázadó kamasz fiú is igazi tehetség, épp a rapkarrierje beindításán ügyködik. A fényűző aranyélet azonban csak látszat. Miklósiék gondosan eltitkolják, hogy súlyos hiteltartozásuk van; hogy a luxusvilla, amiben laknak, a család maffiózó barátjáé; és hogy kisebb-nagyobb bűncselekményekből tartják fenn az életszínvonalukat. Amikor elérkezik a pillanat, hogy a családfő besokall, és elhatározza, hogy jó útra tér, az idill hamar semmivé foszlik. (Forrás: port.hu)

A második évadról: Büszkén és teljes joggal áll a harmadik helyen az HBO saját gyártású, magyar sorozata. Bár az első szezon magasra tette a mércét, a színvonal az idei nyolc epizód alatt hollywood-i magasságokba emelkedett. Az évad nem csak itthon, de a külföldi piacon is bátran megállná a helyét, elég csak a kiváló rendezői munkára és színészi alakításokra gondolni. Sok akció ide vagy oda, az Aranyélet egyik legnagyobb erénye, hogy nem próbál meg amerikai lenni, nagyon is megmarad a magyar valóságnál.

2. Westworld (HBO)

Történet: Az HBO nagyszabású sorozata a science-fiction, a western és az akciófilm elemeit ötvözi, a mesterséges értelem hajnalán játszódik, és a bűnbeesés evolúcióját mutatja be. A tíz részből álló széria egy vadnyugati kalandparkban játszódik, ahol a látogatók a legsötétebb vágyaikat is kiélhetik az androidokon. (Forrás: HBO)

Az első évadról: A Westworld egy olyan sorozat, ami nem ereszti a nézőjét. Minden jelenet olyan, mintha mérnöki pontossággal készítették volna az alkotók, ám szívüket-lelküket beleadva. A végeredmény a tökéletes Lost-utód, egyfajta “filozófiai útkeresés”, valamint rengeteg morális kérdés, ami a nézőket sem hagyja nyugton – még órákkal a stáblista után sem.

1. House of Cards / Kártyavár (Netflix)

Történet: Napjaink Washington D.C.-jében járunk, amelyben a történet főszereplője Frank Underwood Dél-Karolina ötödik választókerületének demokrata képviselője és a párt frakcióvezetője nem kapja meg 2013-ban a hőn áhított külügyminiszteri kinevezést. Feleségével Claire Underwooddal karöltve, saját erőből próbálnak nagyobb hatalomra törni. A sorozat fő témái a kegyetlen pragmatizmus, a manipuláció és a hatalom.

A negyedik évadról: A House of Cards pillanatnyilag a legerősebb sorozat, páratlan rendezői munkával és a Kevin Spacey – Robin Wright páros lebilincselő alakításával. Idén újabb magaslatokba emelkedett a széria, az évad végére már szinte kénytelenek voltunk bevezetni a 11-es pontot is a 10-ből. Zsinórban jöttek a hibátlan epizódok, már márciusban, az évad megtekintése után sejthettük, hogy erre semmi nem tud majd rákontrázni. Így is történt.

