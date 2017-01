2017-ben is lendületben a Móricz Zsigmond Színház Táncfarsang, premierek és számos egyéb program!

Ismét egy világhírű komédia minden korosztály számára!

„Legújabb előadásunk a Függöny fel! c. bohózat lesz, amelynek premierjét január 21-én tartjuk. Talán nem lövöm le a poént, ha elárulom, hogy a rendező, Puskás Tivadar, olykor színészként is feltűnik majd a színpadon. Tekintve, hogy a szerző, Michael Frayn legtöbbet játszott darabjáról van szó, nem lepődnék meg, ha több évadon keresztül játszanánk, akárcsak a többi vidéki és fővárosi színház, a Broadway-ről nem is beszélve” – mondta Kirják Róbert, aki azt is elárulta, hogy az előadás február 4-én már bérletszünetben is megtekinthető lesz.

Új nagyszínpadi premier a gyerekeknek!

A február a fiatal korosztály számára sem múlhat el újdonság nélkül. A Nagyszínpadon Harsányi Sulyom László rendezésével várja a társulat a szülőket és gyermekeket egyaránt. A Lázár Ervin története alapján íródott, A kisfiú meg az oroszlánok c. darabról előzetesben annyit árult el a vezetés, hogy a mese és valóság elemeit vegyítő produkció mögé egy nagyon erős stábot sikerült állítani. „Fontos változás az eddigi hétvégi bemutatókhoz képest, hogy ezúttal péntek 17 órára esik az időpont” – tette hozzá az ügyvezető.

Táncfarsang 2017-ben is!

A farsangi forgatagot idéző, látványos program immár 14 éve gyűjti össze az ország legjobb táncosait a nyíregyházi publikumnak. A három napos rendezvényen bemutatkozik az ExperiDance Szenvedélyem, Velence című előadása; a PiroTap Production Tap Evolution című sztepptánc show-ja; a Miskolci Balett és a GG Tánc Eger közös víziója, az Anna Karenina; a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncnövendékeinek előadása, a KONTAKTPONTOK#muveszeti; a Pesti Magyar Színiakadémia növendékei által újragondolt Jazz Side Story; valamint a TranzDanz produkciója, a Deja Vu.

Saját és vendég előadások a bérletszünetben!

„A nagy érdeklődésre való tekintettel Borisz Akunyin Sirály c. fekete komédiája és az Ájlávju…de jó vagy, légy más! jókedvű musical-revü mellett színpadra kerül Pregitzer Fruzsina Nem viccelek, csak játszom! c. önálló estje, illetve hamarosan érkezik az Orlai Produkciós Iroda előadása, a Várj, míg sötét lesz című krimi is” – mondta el a direktor. Az előadásokkal kapcsolatos további információkat és érdekességeket a színház naponta frissülő honlapján és közösségi oldalain is érdemes nyomon követni (moriczszinhaz.hu, Facebook, Instagram).

Programok a Magyar Kultúra Napján

Mivel a Magyar kultúra napja idén hivatalosan vasárnapra esik, az ünnepi programokra egy nappal később, 2017. január 23-án kerül sor. A 17 órakor kezdődő rendezvény helyszíne a MŰvész Stúdió lesz. A zenés irodalmi esten a Vörös Postakocsi folyóirat szerzői és a Móricz Zsigmond Színház színészei, Horváth László Attila és Horváth Sebestyén Sándor is aktív részeseivé válnak az „Irodalmi dominó”-ra keresztelt performansznak.

A hét órakor kezdődő színházi előadások előtt 18:30-tól Dombi Ákos filozófus, festőművész képeiből nyílik tárlat a Színház Galériájában. A kiállítást Dr. Karap Zoltán esztéta, a színház munkatársa fogja megnyitni.

Ugyanezen a napon, folytatva az együttműködést a Periféria Egyesülettel, Sirkó Eszter és Gyuris Tibor színművészek látogatnak el Nyírszőlősre, hogy egy karitatív irodalmi esttel örvendeztessék meg a fiatalokat.

– Móricz Zsigmond Színház –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA