206 szabolcsi munkáltató foglalkoztatott feketén

A listán 206 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei céget és magánszemélyt találtunk. A legtöbben, nyolcvanan Nyíregyházát képviselik, a megyeszékhely mögött Újfehértó következik 24 névvel, majd jön Kisvárda és Balkány (8), Nagyhalász (5), Tiszavasvári és Kótaj (4–4), mátészalkai, nagykállói gávavencsellői adatokkal 3–3 alkalommal találkoztunk. A feketén foglalkoztató megyei cégek között vannak sütőipariak, szállítmányozással, fuvarozással, vagyonvédelemmel foglalkozók, műkörmösök, látványpékségek, de építőipariak és kárpitozást végzők is.

A 206 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű cég egyike a Balkányi Településgazdálkodási, Gazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Kft.

Valóban, néhány hete volt nálunk egy NAV-os vizsgálat, és kiderült, hogy az előző ügyvezető igazgató hat–hét évvel ezelőtt hiányosan, telefonon igen, de írásban nem jelentett be munkavállalókat, az adóhivatal pedig ezt úgy vette, hogy feketén dolgoztattunk. Természetesen a területgazdálkodási társaság jelenlegi vezetője azonnal intézkedett a könyvelővel közösen, és utólag bejelentette őket az előírásoknak megfelelően. Megkaptuk mindezért a bírságot, amit ki is fizettünk”

– mondta el lapunk érdeklődésére Pálosi László balkányi polgármester.

Nem követnék el még egyszer

Az egyik érintett nyíregyházi autókereskedő céghez is bekopogtattunk, de az első pillanatban csak meglepetten pislogtak, amikor szembesítettük őket azzal, hogy szerepelnek a be nem jelentett alkalmazottakat foglalkoztatókat csokorba gyűjtő NAV-listán. S bár a jegyzék szerint az elmúlt év tavaszán látogatta meg őket az adóhatóság ellenőre, részben érthető, hogy az ilyen élményt jobb gyorsan elfelejteni. A cég egyébként Németországból hoz be gépjárműveket eladásra, s lapunknak a tulajdonosi kör egyik tagja nyilatkozott pár mondatban.

– Valami rémlik, de annak az ügynek biztosan van már egy-két éve – kezdett derengeni némi faggatózás után.

– Közel három éves vállalkozás vagyunk, s a kezdet kezdetén, vagyis a kereskedés beindulásakor előfordulhatott, hogy bejött hozzánk valaki egy napra autót mosni, és véletlenül nem jelentettük be. Ami bizonyos, hogy most már nem követnénk el még egyszer ilyen hibát, mert nagyon zsebbenyúlós ilyenkor a bírság. Ma már egy tucatnyi dolgozót alkalmazunk, s mindenki tisztességesen be van jelentve. Nem engedjük meg azt sem, hogy valaki csak úgy beálljon mosónak, mert lehet, hogy csak két óráig tartana az egész, de bármikor betoppanhat az ellenőr, s akkor már hiába magyarázkodunk. Mi egyébként is szem előtt vagyunk, mivel a gépkocsi-behozatalra különösen harap az adóhatóság, s gyakori vendégek nálunk. Ezért kínosan ügyelünk minden szabály betartására – mondta el a neve elhallgatását kérő cégtulajdonos.

Nagy nyári akció

– A feketén foglalkoztató cégek listájára jellemzően helyszíni operatív ellenőrzés során megállapított szabálytalanság miatt kerülnek fel a cégek – mondja Magyar Norbert, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának sajtóreferense.

– Sokszor a bizonylatolási fegyelem ellenőrzése mellett a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését is ellenőrzik a NAV munkatársai. Az augusztus végéig tartó nyári ellenőrzési akcióban erre fokozottan figyelnek az ellenőrök, hiszen ebben az időszakban jelentősen megnő az alkalmi munkavállalók száma. A munkáltató kötelezettsége a foglalkoztatottak bejelentése, valamint a közterhek megfizetése. A foglalkoztatottak, így az alkalmi munkavállalók bejelentésének a munkába állást megelőzően kell eleget tenni. Ezt elektronikusan vagy akár telefonon is megtehetik a munkaadók. Az alkalmi munkavállalók esetében ügyelni kell arra is, hogy munkaviszonyuk nem haladhatja meg az évi 120 napot.

KM

Megismerhetők az adatok

– Az ügyfélkapuval rendelkező munkavállalók lekérdezhetik a munkáltatók vagy kifizetők által beadott járulékkötelezettségi adatokat. Telefonon a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül is érdeklődhetnek azok, akik rendelkeznek ügyfél-azonosítóval. Mindezek mellett a NAV ügyfélszolgálatait is felkereshetik a munkavállalók személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, hogy meggyőződjenek arról, szabályszerűen foglalkoztatják-e őket – mondta el Magyar Norbert.

