3 hitelkártya, ami jól jöhet a nyáron

A Budapest Bank Aranykártya tényleg aranyat ér

Főleg azoknak, akik okosan használják. A világon bárhová magunkkal vihetjük és ahol MasterCard bankkártyát elfogadnak, ott bátran használjuk is. Nem kell a valutaváltás procedúráján végigmenni, hiszen ezzel a plasztik kártyával minden kiadást fedezni lehet. A hitelkártya azoknak is megoldást jelent, akik félnek túl sok készpénzt maguknál tartani.

A Master Card Gold kártya egy dombornyomott kártya, amely bármely vásárláskor jól jöhet. A nyári időszakban a kártya segítségével le lehet foglalni az utazásokat, ki lehet vele fizetni a repülőjegyeket, meg lehet vásárolni vele az utazáshoz elengedhetetlen kellékeket. A hitelkártya segítségével akár készpénzfelvételt is kezdeményezhetünk külföldön, ha éppen arra van szükség, hiszen számtalan olyan hely van még mindig a világon ahol nem fogadnak el kártyát. A kártya összesen 3 millió forint hitelkeretet biztosít használójának, amelyhez természetesen társkártyát is lehet igényelni.

A kártya még többet ad, hiszen 3%-os kedvezményt is biztosít bizonyos esetekben. Erről a bank tájékoztatójában bővebben lehet olvasni. A kártya másik nagy előnye, hogy akár 0% kamat is elérhető vele, hiszen ha a teljes vásárlást, a kamatokat és a díjakat is visszafizetjük akkor ez könnyedén megvalósítható. Ha minden előző havi tartozást rendezünk a kártyán, akkor a kamatokkal egyáltalán nem kell számolni, azaz a bank pénzét teljesen ingyen használhatjuk.

Ha egy hónap első napján elmegyünk a bevásárlóközpontba és a kártyával fizetünk, akkor a rákövetkező hónap 15. napjáig kötelesek vagyunk a felhasznált összeget visszafizetni. Általában 45 napos periódussal lehet számolni a visszafizetésre.

A következő hitelkártya a Cetelem Klubkártya

A Cetelem Klubkártya is egy hitelkártya, amelyről bővebben is olvashatunk a bankkalkulator.hu oldalon. A kártya segítségével akár 15%-os megtakarítást is el lehet érni vásárlások alkalmával. A kártya segítségével PayPass módon lehet fizetni a megjelölt üzletekben.

Fontos tudni, hogy ehhez a kártyához is ingyenes utasbiztosítás kapható, így akár a nyári szabadság alatt is jól jöhet ez a megoldás. Külföldön és belföldön is 1% kamatot írnak jóvá minden hitelkártya használó számára. A kártyát igénybe vehetjük jó pár partnernél. Hotelek, autószerelők, virágküldők és még hosszan sorolhatnánk.

A Budapest Bank Go kártya

Jelenleg a hitelkártya igénylésekor 3 %-os megtakarítás érhető el, ha benzinkúton fizetünk vele illetve 1% megtakarítás, ha vásárolunk a kártyával. Havonta mindösszesen 5%-ot kell visszafizetni a felhasznált hitelkeretből és efelett mi rendelkezünk, hogy milyen mértékben kívánjuk visszafizetni a maradék összeget. Ilyen lehetőségeknél azonban számolni kell a kamatmentes időszak megszűnésével. Mivel a kártyán MasterCard felirat látható, így akár belföldön, akár külföldön is használhatjuk vásárlásra. Lehet rajta élelmiszert, ruhát és akár cipőt is vásárolni. Fizethetünk vele szolgáltatásokat is, így a családi nyaralás alatt az éttermi számlákat is rendezhetjük vele. Érdemes ezzel a lehetőséggel élni és a weboldalon még számtalan egyéb megoldást is találunk, amely a hitelkártyákkal kapcsolatos.

