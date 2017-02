3 millió halott baromfi, több milliárdos kár – Heteken belül eltűnhet a boltok polcairól a liba- és kacsahús

Három hónapja ismét lecsapott hazánkra a madárinfluenza, és azóta is tombol. Szabolcs-Szatmár-Beregben ezidáig nem regisztráltak fertőzést, a járvány hatásait ugyanakkor a megyénkbeli vállalkozások és fogyasztók is érzik.

Heteken belül eltűnhet a boltok polcairól a liba- és kacsahús, olyannyira megtizedelte a magyarországi állományokat a madárinfluenza – a Világgazdaság érdeklődésére a Spar és a Tesco is megerősítette, hogy ellátási nehézségekkel küzdenek, a vásárlói igények mindössze tíz–húsz százalékát tudják kielégíteni ebből a két húsfajtából.

Kárenyhítésre várnak

– A járvány kitörésekor azonnal jelentkeztek a kereskedelmi károk, ugyanis sok ország azonnal visszafordította a hazánkból útnak indított baromfitermékeket. Az ebből adódó veszteség a négymilliárd forintot is elérheti a félév végéig – kezdett a madárinfluenza gazdasági hatásainak taglalásába Csorbai Attila. – Hogy elejét vegyék a betegség terjedésének, eddig országszerte mintegy hárommillió madarat – 80–90 százalékban víziszárnyasokat – kellett leölni, becslések szerint hárommilliárd forint értékben. Szerencsére létezik a megfelelő jogszabály, a kártérítési mechanizmus tavaly jól is működött, januárban azonban a folyamat lelassult – fejtegette a Baromfi Terméktanács (BTT) elnöke.

– A károk a vágó- és feldolgozóüzemeknél is jelentkeznek. A vágóhidak állnak, ennek ellenére fizetniük kell a béreket, közterheket. Ezeknek a vállalkozásoknak a munkabérre vonatkozó kár­enyhítési igénye körülbelül hárommilliárd forintra tehető az első félév végéig – a tényleges kár persze esetükben is nagyobb. A járványvédelmi intézkedések miatt üresen álló telepek esetében ugyancsak hárommilliárd forint kárenyhítést tartunk szükségesnek, az ágazat túléléséhez szükséges javaslatunkról a napokban dönt a kormány. A fertőzött telepek újraindulását több tényező befolyásolja, bízom benne, hogy május–június körül erre is sor kerülhet.

Év végén jobban hiányozna

– Kacsa- és lúdtermékek vonatkozásában belföldön hiány van – erősítette meg Csorbai Attila. – Ezek nem tartoznak a napi fogyasztási cikkek közé – a hazai, egy főre számított víziszárnyas-fogyasztás három-három és fél kilogramm körül alakul egy évben, ennek a döntő részét Márton-nap és karácsony körül fogyasztjuk el, vagyis ebben a tekintetben nem annyira fájó a termékek hiánya. Ami csirke- és pulykahúst illeti, nem várhatók ellátási zavarok, az árakra pedig eddig sem volt hatással a madárinfluenza – fűzte hozzá a szakember.

Mit hoz a jövő?

– Megkezdődött az egyeztetés a szakhatóság és a szervezetünk között arról, hogy milyen lépésekkel lehetne mérsékelni a járványügyi kockázatot. Emelt mércével szeretnénk újraindulni; javaslatainkkal szeretnénk elérni: a kockázatok csökkenjenek olyan mértékűre, hogy a termelés nagyobb biztonsággal folytatódhasson.

– Franciaországban másfél éve próbálják leküzdeni a vírust, jelentős eredmény nélkül, és elképzelhető, hogy a tavasszal visszafelé vonuló vándormadarak is problémát jelentenek majd, de véleményem szerint ha tanulunk a hibákból és sikeresek lesznek az egyeztetések, a betegség a jövőben nem jelent majd ekkora problémát, sőt, középtávon megújulhat az egész baromfiágazat – felelte a jövőt firtató kérdésünkre a BTT elnöke.

Ragadozó és vízimadarakra veszélyes

– A H5N8 törzs emberre nem veszélyes – válaszolta érdeklődésünkre a madarak gyógyításában is jeleskedő kótaji háziorvos, dr. Kiss Csaba. – A ragadozók hajlamosak a gyengébbeket – így a fertőzötteket is – megtámadni, a víziszárnyasok nedves környezet miatt veszélyeztetettebbek, de a vadmadaraknál ezzel együtt sem tapasztalható nagyobb elhullás, ugyanis jobb az immunrendszerük, és nem tömegesen összezárva élnek. Tudtommal galambféléknél nem mutatták ki a fertőzést; énekesmadaraknál, verebeknél is előfordulhat, de a tömeges elhullásuktól nem kell tartani.

– Véleményem szerint pánikra semmi ok, ha a higiénés szabályokat betartják, kicsi az esélye, hogy egy fertőzött madár átadhassa a betegséget, szoros kapcsolatba kerüljön a háztáji baromfival vagy a házi kedvencként tartott madarakkal – nyugtatta a kedélyeket végezetül dr. Kiss Csaba.

KM-HP

