4 éves gyermekről készített pornófelvételt az egykori szépségkirálynő – A büntetése nevetségesen kicsi

Miután letartóztatták, a nyomozás során kiderült, hogy a négyéves kislányról készített pornó árulása mellett prostitúcióból is élt: fizetett légyottjai pedig több alkalommal is úgy zajlottak, hogy a saját gyermekei – merthogy Alt maga is anya -, jelen voltak az aktus során.

Gyermekpornográfia készítésével és terjesztésével vádolták meg, a bíróság pedig kimondta az ítéletet, ám a büntetése felháborítóan kicsi: mindö‪ssze 300 napot kell a rácsok mögött töltenie, amit 3 év próbaidőszak és 15 nap közmunka követ majd.

A 26 éves tanárnő, Kara Loofborough azért állt bíróság elé, mert szexuálisan kizsákmányolta 13 éves fiú diákját. A gyerek okítása, életre nevelése helyett ugyanis túl nagy hangsúlyt fektetett a serdülő fiú szexuális felvilágosítására…

