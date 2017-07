600 új lakás épül Nyíregyházán – Mindenki a városokba költözik? Mi lesz a falvakkal?

Átlépték a határszámot

– Kezdjük egy örvendetes ténnyel: 8300-ról mára átléptük a lélektani határnak számító kilencezres lakosságszámot – mondta Filep Sándor. Vásárosnamény polgármestere pozitívummal folytatta, mert a tavaly kilenc aprósággal elindult bölcsődében néhány hónap alatt elérték a maximális 24-es létszámot, s azzal sem lesz gond, hogy az óvodába kerülők helyét betöltsék. – Csak ez a két dolog is mutatja, hogy valami elindult, ez egy pozitív változás, egy előremutató folyamat eleje – fogalmazott Bereg szívének első embere, majd a számok világába lépve ismertette: tavaly Vásárosnaményban lakásépítésre húsz engedélyt adtak ki (ennek egyike egy 16 lakásos társasház), kettőt bővítésre, míg használatbavétel egy családi lakóháznál és egy bővítésnél volt. Az idén hárman kértek lakóházra építési engedélyt, egyet bővítésre. Azért, hogy a társasház megépülhessen, az önkormányzat a régi hajléktalanszállót megszüntette, korszerű körülmények közé költöztette, a telek értékesítésével pedig a helyi vállalkozó elindíthatta a beruházást.

– Úgy tudom, a 16 lakásból tíznek megvan az új tulajdonosa. Van kereslet, a csok-ot igénybe véve a fiatalok is bátrabban vágnak bele a családalapításba. Az utóbbi években sok új munkahely jött létre a városban, most egy 28 dolgozónak munkát adó diszpécserszolgálat kezdi meg a működését. A munkahely nem csak a fiatalok itthon maradását segíti, hanem hozza azokat is, akik a környező kisközségekben élve itt találnak munkát. Közülük sokan döntenek a költözés mellett, de azt is látjuk, hogy vannak, akik a bejárást választják, mert szeretik a beregi falvak csendjét, nyugalmát – mutatott rá Filep Sándor. – Egy ilyen kisváros megtartó ereje abban rejlik, hogy vannak munkahelyek, a gyermekeknek bölcsődei, óvodai elhelyezés, megoldott az iskoláztatás – sorolta. Azok, akik a gyermekük jövőjét tarják szem előtt, jobban hajlanak a lakóhely-változtatásra.

– Az oktatás terén egy városi iskola a szakmai és pedagógus-háttérrel biztosabb alapokat tud adni. A városban a bölcsődétől a középiskoláig megoldott a gyermekek nevelése, oktatása, s ha ehhez társul, hogy a szülők munkája és megélhetése is adott, akkor Vásárosnamény nemcsak megtartani, hanem vonzani is tudja az embereket – vélekedett a város első embere.

Megoldott a lakhatás

– Fiatalt megtartani, hazahozni csak úgy tudunk, ha munkát, biztos megélhetést talál itt és a lakhatása is megoldott, ezt próbáljuk minden lehetséges módon segíteni – jelentette ki Forján Zsolt polgármester, hozzátéve: Csengerben nagyon magas a házasságkötések száma. Ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a kereslet a használt ingatlanok iránt, ám náluk nem a lakásépítés a jellemző. Mégis építkeznek: az önkormányzat épít.

– Felmértük a fiatalok körében az igényt, ennek ismeretében a városban lakóparkot alakítunk ki, tíz lakás építése kezdődik meg. Ez a jövőben bővíthető, és ha szükséges, folytatjuk a lakás­építéseket – jelezte a város vezetője. Kiderült, az épülő ingatlanok kettős célt szolgálnak; albérletbe is kivehetőek, öt éven belül pedig a csok-ot igénybe véve új lakásként meg is lehet őket vásárolni. A telek melletti területen magánberuházásban is épülhetnek majd lakások.

Új munkahelyek születnek

– Azért döntött az önkormányzat a lakásépítés mellett, mert új munkahelyek várják a dolgozni vágyókat. A napokban újra kiírták a börtönépítésre a közbeszerzést – ez 250 munkahelyet jelent –, és egy zöldség-gyümölcs feldolgozó is bejelentette, hogy Csengerben nyit telephelyet, ahol meggyet, szilvát, almát vásárol és dolgoz fel. Ez a cég 75 embert szeretne folyamatosan, nem idényjelleggel foglalkoztatni. Az ipari parkba is jelentkezett egy nagy, szintén zöldség- és gyümölcsfeldolgozással foglalkozó cég, amely újabb munkahelyeket teremt.

– Tény, hogy a városnak van elszívó ereje, a környező kisebb falvakból sokan költöznek be még akkor is, ha drágább itt az ingatlan – erősítette meg Forján Zsolt. – A munkahely miatt inkább itt vesznek lakást, teremtenek otthont, mert itt képzelik el a jövőjüket és nem akarnak ingázni. Nagy öröm, hogy a csengeriek vágynak vissza, szívesen jönnek haza – summázott Csenger polgármestere.

Dinamikusan nő a lakásépítések száma

– Az idén az első öt hónapban csaknem annyi lakásépítési engedélyt adtak ki Nyíregyházán, mint tavaly egész évben – közölte a városháza sajtószóvivője az MTI-vel.

Rendes Sándor közleményében azt írta, az adatok szerint 2017 januárja és májusa között 89 egylakásos, 9 kétlakásos, valamint 13 többlakásos lakóépület – 218 lakással – kapott építési engedélyt. Így május végéig már 325 lakás rendelkezett építési engedéllyel, illetve egyszerű építési bejelentéssel, ami csaknem annyi, mint a tavaly megépült 371 lakás, és jóval meghaladja a 2015-ben regisztrált 91 lakásépítést. A sajtószóvivő megjegyezte, hogy 2016-ban több mint négyszer annyi lakás épült, mint az azt megelőző évben. A városházán arra számítanak, hogy az év végéig 600 új lakás épülhet Nyíregyházán.

KM–BM

