7 fontos téligumi szabály amit jobb ha betartsz!

1. szabály: 7 fok alatt jöhet a téligumi

Közismert tény – hisz sok szakember támasztja alá ezt a határértéket, hogy a téli időszakban ha 7 fok alá esik a hőmérséklet, ideje a nyári gumiabroncsoktól megszabadulni és átváltani a téli kerekekre. Az ilyen téli abroncsok jobban képesek a csúszós, hideg időszakban is biztosítani a tapadást és optimalizálni az üzemanyag fogyasztást. Fontos megemlíteni, hogy Magyarországon törvény nem kötelez a téli gumicserére, de erőssen ajánlott önmagunk biztonsága érdekében.

2. szabály: tároljuk megfelelően a téligumikat

Ha eljött a szett csere ideje, akkor ne spóroljunk sem időt sem pénzt arra, hogy jó helyen pihentessük a nyári időszakban pihenő téli autókerekeket. Használjunk állványt ha megtehetjük. Óvjuk őket az UV sugárzástól, a szennyeződésektől, hőtől és víztől egyaránt. Ne tároljuk zacskókban és zsákokban és lehetőség szerint vízzel alaposan tisztísuk meg őket az úttisztításra használt sótól és szennyeződésektől. A gumi élettartama ezáltal akár több évvel is megnövekedhet.

3. szabály: alaposan ellenőrízzük a gumiabroncsokat

A téli pihenő után – és néha egy-egy alaposabb igénybevétel után vagy éppen egy hosszabb utazás előtt – érdemes a téli gumikat ellenőrízni, hogy nem sérültek-e meg vagy nincs-e valami hibájuk. A felületet végigsimítva és alaposan átnézve kutassunk sérülések vagy belefúródott tárgyak, esetleg lyukak után. Ha púposodást vagy egyéb rendellenességet találunk, azonnal forduljunk abroncs szakértőhöz akik a szervízben javítják a balesetveszélyessé válható elváltozásokat.

4. szabály: végezzünk profilmélység tesztelést

Nem árt, ha bizonyos időközönként, legalább a téligumik cseréjének idején megmérjük vagy szakemberek segítségét kérve, megmérettetjük a gumiabcsoncsaink profilmélységét. Egyrészt a törvény is előírja, hogy 1,6 miliméter elvárt a közlekedésben való részvételhez, másrészt az ajánlások is kitérnek rá, hogy ideális esetben legalább 3-4 miliméteres profilmélységgel rendelkezzünk a kerekeken, mert a kis profilmélység a gumik elhasználódására utal és csúszás- illetve balesetveszélyes lehet.

5. szabály: 10.000 kilométerenként új pozícióba váltsunk

A szakértők szerint a gumikopások egyhangúságát ellensúlyozandó, érdemes 7.000 – 10.000 kilométerenként a kerekeket új pozícióba tenni, hogy ne mindig az adott tengelyen, az adott oldalon legyenek használva. Ha csupán az egyik tengelyre kerülne új abroncs, abban az esetben mindig a nagyobb profilmélységű gumik kerüljenek a hátsó kerekekre, attól függetlenül hogy első vagy hátsó kerék meghajtású a jármű.

6. szabály: figyeljünk a guminyomásra

Még a legdrágább, prémium kategórás, csúcsminőségű gumiabroncsok is veszíthetnek a beállított nyomásukból, ezért érdemes két-három hetente nyomásmérést végezni. Ezt egy modern, hi-tech autó már magától elvégzi, de a legtöbb gépjármű tulajdonosnak még mindig a külön eszköz – vagy az ingyenes megoldásként a benzinkutakon való ellenőrzés marad. Az alacsony nyomás ugyanis az autó stabilitását is hátrányosan befolyásolja így a fogyasztást is növeli és a tapadást is csökkenti. Legalább szezonális kerékcsere alkalmával érdemes 0,5 barral többet beletölteni az előírtnál.

7. szabály: Ha 10 éves a gumi, okvetlenül cseréljünk!

Ha használtan vásároltunk gumiabroncsot, vagy a használt gépjárművünkhöz kaptuk, akkor azonnal ellenőrízzük a gumik DOT számát. A gumiabroncs oldalán ugyanis megtalálható a gyártási szám. Az első két számjegy a gyártási hét a második két számjegy pedig a gyártási évet jelöli. Vagyis a 1216 DOT szám azt jelenti, hogy a téli gumink 2016-ban a 12.-héten készült. Ha a szám 3 számjegyű, akkor még 2000 előtt készült, ilyet már ne vásároljunk! A szakemberek ugyanis a legjobb állapotban lévő kerekeknél is azt javasolják, hogy 10 év után cseréljük le őket újra.

