8 kilós volt a legkisebb harcsa, amit fogtak, a legnagyobb pedig…

Ezt az egyszerű megoldást választotta Mikucza Zsolt, a Leveleki-víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal és Vad Kft. tulajdonos ügyvezetője, s felkért sárospataki teszthorgászokat, hogy vallassák a tavat a harcsaállományáról.

A közelmúltban az egyik péntek este a víztározó szigetén foglaltak helyet a horgászok, s 1 óra 15 perc alatt már meg is fogtak hat harcsát. Később még fogtak hármat, de aztán éjfél körül a viharosra fokozódott szél annyira felkorbácsolta a hullámokat, hogy a teszthorgászokat már csak motorcsónakkal lehetett kihozni a szigetről.

S hogy mekkorák voltak a megfogott, majd visszaeresztett ragadozók? A legkisebb 8 kilo­grammos volt, a legnagyobb pedig 25 kg-ot nyomott.

Érdeklődésünkre Mikucza Zsolt a tó fejlesztésével kapcsolatban még elmondta:

– Mind a három szigeten lesz majd egy-egy rönkház. Természetesen ezek nem lehetnek komfortházak, azonban napelemek segítségével az elektromos áram megoldott lesz. A szigeteknek vadregényes, különleges hangulatuk van, akik ott szeretnének horgászni, azok három- és hétnapos jeggyel tehetik majd meg. Az április végén rendezendő leveleki halászléfőző versenyre a Leveleki Horgászparadicsom is benevez egy csapattal, s a tervek szerint abban az időben ellátogat majd a víztározóhoz a Fishing and Hunting forgatóstábja is.

