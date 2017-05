A 75. percben levonult a pályáról a tiszaszentmártoni csapat

Elszakadt a cérna. A tiszaszentmártoniaknál speciel vasárnap, a Vaja elleni megyei másodosztályú futballmeccs 75. percében. A Nyírerdő-csoportban szereplő vendégeket ekkor hozta ki végképp sodrukból – a játékvezető. Olyannyira, Golyán Gergő edző idő előtt levezényelte ,,fiait,, a pályáról. Magyarul a mérkőzés félbeszakadt. Csak a rend kedvéért: ekkor 4-0-ra vezettek a hazaiak, ugyanakkor nem ez lett volna a táblázat tizennegyedik helyén táborozó újonc látogatók első nagy zakója, amit eleddig békésen tűrtek.

– Ez az én döntésem volt, a felelősséget természetesen vállalom – közölte Golyán Gergő, a Tiszaszentmárton trénere. – A fiúk azt tették, amire én kértem őket. Eddig sem minősítettem senkit, nem szokásom, most sem teszem. Találkozunk a fehér asztalnál!

Noha a szakvezető nem kívánt a részletekbe belemenni, érzékeltette, hogy nem véletlenül választották a levonulást.

– Az egyértelműen a mi hibánk, hogy a helyzetkihasználásunk ennyire gyenge volt. Ugyanakkor még az ellenünk megítélt vitatható tizenegyest is elviseltük, viszont ami utána történt… Tényleg nem akarok rosszat mondani a játékvezetőről, majd a megfelelő fórumon kifejtem a véleményem. Idáig is szenvedtünk már súlyos vereségeket, amikor az ellenfél jobb volt, nem is szóltunk semmit. De könyörgöm, ne egy ember döntse már el a mérkőzés sorsát, hanem a csapatok. Hozzáteszem, nagyon sportszerű meccs volt, amelynek nem így kellett volna befejeződnie… A büntetést nyilván nem kerüljük el, ettől függetlenül megyünk tovább, egyben remélem, az illetékesek meghallgatják szavaimat, és a sport szellemiségéhez igazodva azonos feltételeket biztosítanak minden csapat számára.

A játékvezető nem kívánt nyilatkozni.

KM-KT

VISSZA A KEZDŐOLDALRA