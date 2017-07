A Bagolyvárban rendezték a II. Anna–bált Kisvárdán

Kisvárda – A Kisvárdai Jótékony Nőegylet a hét végén, szombaton rendezte meg a II. Kisvárdai Anna–bált a teljes régi pompájának megfelelően felújított csodálatos Bagolyvárban. A Nőegylet által rendezendő nem mindennapi esemény célja, a kisvárdai báli tradíciók felelevenítése a jótékony gyűjtés jegyében. A szombaton a II. Kisvárdai Anna–bál indításaként a résztvevők fél hétkor gyülekeztek a sétáló utcában a Városháza előtt. Az indulás előtt Bábásné Lakatos Erika, tűzzománc – festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja által készített kör alakú a sorszámot a nőegylet női alak emblémáját tartalmazó tűzzománc medált s emléklapot kaptak részvételükért.

Bálozók felvonulása a Sétáló utcán a Bagolyvárig

A szépségversenyen tíz leány indult. A bálozók a Városháza elől vonultak végig a Mistral ISE Nyírzem Mazsorett Együttes tagjainak vezetésével a Demecseri Fúvósok /Citrom Band/ kíséretében, a Szent László utcán a Bagolyvárig.

A kötelező báli viselet a hölgyeknek és a versenyző leányoknak hosszú estélyi, az uraknak öltöny vagy szmoking volt. A megmérettetésen résztvevők öltözetét, sminkjét, frizuráját a hattagú zsűri értékelte. Az ítészek az Anna–bál szépéről, valamint az első és a második udvarhölgyről döntöttek, emellett a közönség is szavazott a legszimpatikusabb versenyzőre.

A bál háziasszony, Lénárt Andrásné nőegyleti elnök köszöntőjét követően Hegyi Henrik D. a Felső–Szabolcsi Kórház főigazgatója üdvözölte a résztvevőket, megköszönve a Krónikus Osztály ápolási eszközökkel történő támogatását. Maklári Balázs Kisvárda alpolgármestere üdvözlő szavait követően hivatalosan is megnyitotta a II. Kisvárdai Anna–bálon megjelenteket.

A szakmai zsűri az Anna–bál szépét, az első és a második udvarhölgyét választotta meg, a közönség pedig a közönségdíjast. A bál fővédnökei Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Leleszi Tibor Kisvárda polgármestere. A bál háziasszonya Lénárt Andrásné a Kisvárdai Jótékony Nőegylet elnöke rövid köszöntőjében bemutatta az egy éve alakult Nőegylet munkásságát.

–„Kisvárdán már a XIX. század végén működött hasonló célokkal megfogalmazó Nőegylet – kezdte a múlt idézését a bál háziasszonya Lénárt Andrásné. 1886 novemberében alakult meg, a „Kisvárda és vidéke nőegylet” melynek nem volt felekezeti jellege, hanem „humanisztikus célok szolgálatában állt. Ennek az egykori Nőegyletnek a nyomdokain szeretnénk haladni, úgy tekintünk rá, mint elődeinkre. Sokrétű munkásságának felkutatását már elkezdtük és úgy érezzük, hogy a mai nappal újból bizonyítunk tevékenységünk újabb programjával”– mondta többek között a bál háziasszonya.

Köszöntötte a vendégeket s bemutatta a szakmai zsűrit. A zsűri elnöke Dr. Tanka László a Panoráma Világklub Alapító Elnöke, tagjai, Dr. Onder Istvánné címzetes igazgatóasszony, Márta Bacsó Bettina asszony, Bódy Magdi művésznő, Barkaszi Zsuzsanna a Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Hegyi Henrik D. a Felső–Szabolcsi Kórház főigazgatója.

Színvonalas kulturális program

Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola kisvárdai táncosai –Európa Bajnokok–mutatták be tánctudásukat a bálon megjelent résztvevők előtt, a Bagolyvár kellemes környezetű udvarán felállított színpadon. A Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola Csellózenekara egy igazán különleges összeállítással állt színpadra: filmzenéket „hangoltak” a cselló húrjaira, kiegészülve ütősökkel. Meglepetés fellépő is volt Dr.Tanka László személyében, akinek az első lemeze a közelmúltban jelent meg, melyről két számot énekelt. Majd Bódy Magdi művésznő énekelt. A Kisvárdai Férfi Dalárda újból bizonyította énektudását az Anna–bál közönsége előtt.

Az este a kilenc órakor kezdődő Díszvacsorát (a Rózsakő étterem biztosította) több mint száz fő részére tálalták. Kellemes hangulatban, több különleges meglepetéssel is szolgáltak a rendezők a résztvevőknek. A bál szépéről a zsűri és a közönség is szavazott. A nagyérdemű résztvevők pedig rophatták a táncot. A zenekar a bál zárásáig, különleges hangulatával hajnalig szolgáltatta a „muzsikát” a résztvevők számára. Éjfélkor svédasztalos fogadást követően, hajnali egy órakor az Anna–bál szépnek átadását követően jótékony tombola sorsolásával zárult a II. Kisvárdai Anna–bál.

A győztesek

A vándorkoronát, amit a tavalyi szépségkirálynő Perger Réka viselt egy évig, adta át a zsűri döntése alapján az idei szépségverseny győztesének Sári Gréta 18 éves Révleányvári lakosnak, aki egy évig viselheti a koronát. A zsűri által megválasztott II. Kisvárdai Anna–bál szépségkirálynője a dr. Horváth Gyula ötvösművész által készített vándorkoronának, a Hollóházi Porcelán Gyár egyedi gyártású vázájának és 100.000 forint értékű utazási utalványnak a boldog tulajdonosa lett. Az első udvarhölgynek Balla Adrienn 18 éves, a Kisvárdai Református Gimnáziumban tanulóját választották, aki hollóházi vázát és 70.000 forint értékű utazási utalványt kapott. A zsűri döntése alapján a második udvarhölgynek Koncz Petra Sára 21 éves kisvárdai lakost választották, aki hollóházi vázát és 50.000 forintos utalvány elismerésben részesült.

A közönségdíjas Kovács Zsófia 20 éves, Fehérgyarmaton él szüleivel és két húgával. 80.000 forint értékű utazási utalványt kapott, valamint egy címlapfotózási lehetőséget a Panoráma Világklub magyarságának képes magazinjában.

Mindezek mellett a díjnyertes hölgyek részt vehetnek majd 2018–ban a VIII. Világtalálkozó Szépe döntőjében.

A szépségkirálynők vasárnap délután sétakocsikázás /Zsuzska és Csillag nevű lovak vontatta puszta kocsival/ részesei voltak. Bejárták a város utcáit, a lakótelepeket Nagy György fogatával, a segédhajtó, Séra Tamás volt.

– Vincze Péter –

