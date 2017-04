“A Bakta az Bakta” – Égés után nem akarnak a tűzzel játszani

Olyannyira sikeresen, hogy miként azt ezerszer leírtuk már, tovább fényezte produkcióját: az előző idényből áthúzódó veretlenségi sorozat immár negyvenkilenc bajnoki találkozót foglal magába! Nem mellékesen, normális esetben a tavasz mérkőzésére melegítene a Mirgai-legénység, amely a második helyen táborozó Tiszavasvárihoz látogat, de felek közötti a tizenkét pontos különbség miatt ez meredek túlzás lenne… Azért a házigazda nyilván azon iparkodik, hogy némi pacát ejtsen a vendégek számára gyönyörűen festő összképen.

Talán nem sértődnek meg a rangadó szereplői, de Tuzséron még nagyobb a tét. A hazaiak lába alatt ugyanis kissé forró a talaj, és az ugyancsak a bennmaradásért hajtó Vásárosnamény sem sincs egyáltalán nyeregben. Mert bár a beregiek valóban kiváló tavaszt „futnak”, még mindig a veszélyzónában tanyáznak. Abban is halálbiztosak lehetünk, a legutóbb éppen Naményban „megégett” Mándok sem akar a tűzzel játszani, vagyis alaposan felspanolva fogadja a nem éppen csúcsformában futballozó Fehérgyarmatot. Különösen, ha Dancs Béla edző ígéretéhez híven rossz oldaláról is bemutatkozott a hazai gárda tagjainak…

Eme vonulatba illeszkedik a Mátészalka aktuális leckéje is. A kiesőhelyen tanyázó szatmáriak Nyírgyulaj ellen esedékes összecsapása szintén azok közé tartozik, amely fokozott jelentőséggel bír. Nem szükséges jóstehetség annak kibökésére: a szalkaiak abszolút nem lesznek tekintettel arra, hogy a vendégek szénája jóval jobban áll, egész egyszerűen égető szükségük van a sikerélményre. Akárcsak a sereghajtó Gyulaházának, no meg az Ibránynak: mindkét a megkapaszkodásért küzdő csapat saját otthonában próbál domborítani a táblázaton előkelőbb pozícióban székelő ellenfelével szemben.

Szakvezetői várakozások: 22. forduló (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Tuzsér (12.)-Vásárosnamény (10.)

Gergely István, tuzséri játékos-edző: – A bajnokság szempontjából kiemelt jelentőségű meccs vár ránk, bár a tavaszi eredmények alapján a Naményt nem tartom kiesőjelöltnek. Erre a mérkőzésre nem szükséges extra motiváció és persze, bízom a csapatban.

Farkas Béla, vásárosnaményi edző: – Csak a szokásos… Ha ugyanazt a hozzáállást, mentalitást tapasztalom, mint a legutóbbi meccsen, akkor most is van esélyünk, egyébként pedig nem.

Mátészalkai MTK (14.)-Nyírgyulaj (5.)

Fogarasi Zoltán, mátészalkai edző: – Egy újabb jó csapat, egy újabb nehéz mérkőzés, de most már nincs mellébeszéd, nyernünk kell….!

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – Az őszi fájó vereségért szeretnénk revansot venni.

Mándok (13.)-Fehérgyarmat (9.)

Dancs Béla. mándoki edző: – Nem elég, hogy Naményban vereséget szenvedtünk, ráadásul három játékost is elvesztettünk. Most azok bizonyíthatnak, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak.

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Most idézhetnék saját magamból, de a helyzetünkre leginkább Zséda egyik slágere hajaz, miszerint: „Fogy az idő, bezár egy ajtó!”

Tiszavasvári (2.)-Cellpans-Balkány (1.)

Kiss Gábor, tiszavasvári edzője: – Először is meg kell említenem, hogy óriási elismerés és gratuláció jár a balkányi csapatnak a bajnoki cím megszerzésért, és a 49 veretlenül megnyert mérkőzéshez. Azt is el kell mondjam, hogy mindennél jobban vártam már ezt a mérkőzést, mert ősszel nagy reményekkel érkeztünk Balkányba és a kertek alatt kellett távoznunk, egy nagyon csúfos és megalázó vereség után, melyet követően még nekem is jutott az edzői intelmekből, amit azóta is igyekszem megfogadni. De, az edzői hitvallásom és a sportról alkotott nézetem miatt most sem tudtam más szellemben felkészíteni csapatomat csak abban, hogy a győzelmen kívül más eredmény nem fogadható el.

Mirgai László, balkányi edző: – Újra rangadó elé nézünk. A Tiszavasvári táblázaton elfoglalt helyezése alapján nyilvánvalóan nehéz dolgunk lesz, ami viszont biztató:, végre jó talajú pályán játszhatnak a fiúk, remélem, ez feldobja őket, ami megfelelő produkcióval párosul.

Vasárnap

Rakamaz.) (4.)-Baktalórántháza (7.)

Madalina György, rakamazi edző: – Soha nem fogom kitörölni az életemből a Baktalórántházán eltöltött négy évet, Ott lettem igazán edző, ott tanultam meg, hogy a Bakta az Bakta. Van egy olyan érzésem, hogy legalább két gólt kell szerezni, hogy nyerhessünk. De hol van az az egy…?

Illés László, baktalórántházi edző: – Nehéz sorozat előtt állunk, aminek első állomása Rakamaz. Olyan ellenfél, amely az elmúlt három mérkőzését egyaránt egy nullára nyerte meg, erre pedig csak fegyelmezett és jól felkészített csapat képes. Remélem, a hét végén sem szereznek egy gólnál többet…

Gyulaháza (15.)-Nagyhalász (6.)

Bardi Gábor, gyulaházi edző: – Tisztelve a nagyhalászi csapatot abban a helyzetben vagyunk, hogy számunkra hazai pályán csak a győzelem lehet elfogható.

Ludánszki István, nagyhalászi játékos-edző: – Három idegenbeli mérkőzés vár ránk egy hét leforgása alatt, így fontos lenne jól kezdeni ezt a sorozatot. Gyulaházán minden csapat megszenved a pontokért, ezért nem követhetünk el olyan hibákat, mint az előző mérkőzésünkön.

Ibrány (12.)-Sényő-Carnifex (8.)

Paulik István, ibrányi edző: – Az elmúlt héten tavaszi leggyengébb játékunkat nyújtottuk, ezért nagyot kell javulnunk, ahhoz, hogy mindenképpen megszerezzük a három pontot lelkes szurkolóink előtt.

Ember Roland, sényői edző: – A múlt héten bebizonyosodott, hogy nincs könnyű mérkőzés. Ahhoz, hogy Ibrányban is eredményesek legyünk koncentráltabban, összeszedetten kell védekeznünk. Bízom a csapatban és abban, hogy folytatni tudjuk jó sorozatunkat.

Szabadnapos: Nagyecsed.

