A balkányi ezermester pöpec háromkerekűt alkotott

– Mivel géplakatos a szakmám, így szeretek szerelni. Telente több ideje van az embernek böngészni a világhálót, az egyik ilyen este láttunk a mostanihoz hasonlító speciális háromkerekűt. Végül a fiam javasolta azt, amit 2014 márciusától szeptemberéig elkészítettünk. Mindenképpen az volt a törekvés, hogy érdekes legyen, ezért lett előre téve a két kerék – fejtegette Mezei István. Szívesen példálózik a pedálos szerkezetéről, elvégre az alkotói folyamatban ő végezte a munka dandárját.

– A vázon és az ülésen kívül minden alkatrész beszerezhető a kerékpáros szaküzletekben. De pont ez benne a lényeg: egyedi a váz, az ülés pedig hajdanán bárszék volt. Nagyon kényelmes tekerni. Előfordult, hogy átkarikáztam vele Nagykállóba vagy Nyíradonyba. Sokan rokkantjárműnek nézték, pedig szimplán hobbiból készült. Olyan, mint a mountain bike: elöl három, hátul hat sebességet lehet vele váltani. Úgy csináltam, hogy egyszerre lehet fékezni mindegyik kerékkel.

Készül a következő

Először a balkányi városnapon mutatta meg az érdeklődőknek, tavalyelőtt pedig a Michelin Bringafesztiválra vitte ki közszemlére.

– Emlékszem, Palágyi István, az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály nyd. vezető főtanácsosa is megcsodálta. Tetszett neki, és ahogy hallom, most sem tett le róla, hogy egyszer megszerzi. Bevallom, kötődök hozzá, ám amennyiben valaki ragaszkodna hozzá, és értékelné, szívesen eladnám. Egyébként is készülnek a következő különleges kerékpárjaim…

