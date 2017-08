Az én családom is elszenvedője volt az elhíresült „Hajdú-Bét-es” libaügynek, amikor a féktelenül és gyorsan meggazdagodni akaró off-­shore lovagok áldozataként 10 évig harcoltunk a keményen, kétkezi munkával megdolgozott pénzünkért, mire végül sikerült megkapnunk. Most a devizakölcsön sújtja családomat, s Magyarországon még több ezer családot. Mindannyian a globalizáció és a pénzügyi, tőzsdei világ spekulációjának áldozataiként szembesülünk az igazságtalansággal, az etikátlansággal, sőt a törvénytelenséggel. Családok ezrei mentek tönkre, lakoltatták ki őket, vitték el az autójukat, sokan az öngyilkosságba menekültek a kilátástalan helyzetükből. A bankok mindig is könyörtelenek voltak, nem ismerve sem istent, sem embert, bármi áron behajtani, profitálni akarnak. Ma a modern, emberinek és „szolidárisnak” nevezett társadalmi rendszer áldozataiként visszük el a balhét, húznak rajtunk ezer milliárdot, leszünk másoknak adósa és rabszolgái. Szakemberek is elismerték, hogy a forintosítással nem oldódott meg a devizakölcsönösök gondja, csak még bonyolultabbá tette a helyzetet. A bankok számoltak ide, számoltak oda, de a kölcsön nem akar elfogyni sehogy sem. Egyáltalán, minek kellett forintosítani, amikor nem is volt deviza a kölcsönök mögött? (Ezt utólag már maguk a bankok is bevallják.) Az nem lehet, hogy egy család egy évtizedes, takarékos élete kárba vesszen, és 10 év munkáját elvegyék! Tudom, sokan vannak Magyarországon, akik egy havi vagy akár egy heti fizetésükből megvehetnek egy autót. Azokat, akik 10 évig takarékoskodtak, gyűjtögették a csekkekre a pénzt, és már ki is fizették azt a kölcsönt, amit felvettek, miért kell tovább terhelni vagy megfosztani javaiktól?

A világ elszabadult, ember embernek farkasa lett, aki csak teheti, ott húzza le a másikat, ahol tudja. „Ember, küzdj, és bízva bízzál!” Küzdenünk kell, hogy bízhassunk az igazságban! Bízom abban, hogy Mária országában, ahol ma is a „keresztény és becsületes” polgári értékeket hangoztatják, még nem halt ki a humanitás, az emberség, és megnyugtatóan megoldják ezt az elszabadult helyzetet. Azoknak az adósoknak pedig, akik már a felvett kölcsönt visszafizették – vannak, akik kamatos-kamattal, mint az én családom is –, szolgáltasson igazságot a törvény! Ami az enyém, ahhoz ragaszkodom: nem adom az autómat!

– Némethné Csubák Éva –

