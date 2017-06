A barát síron túl is barát!

Beszélgettünk, kártyázgattunk, poharazgattunk, és közben megvitattuk közös dolgainkat. Természetesen az aktuális névnapokat is megtartottuk. Az eltelt hosszú évek sajnos gyászt is hoztak. Az idő múlásával szép csendben barátaink eltávoztak. Akkor támadt az az ötletem, hogy minden év június első péntekét szenteljük „elhunyt barátaink napjának”: találkozunk az Északi temető bejáratánál, felkeressük elhunyt 10 barátunk sírját. Az idén is ez történt, egy szál virággal emlékeztünk a közösen eltöltött régi szép időkre.

– Kiss Gyula –

