A bátor ember, aki visszafordította az orosz tankokat Záhony irányába

Az 1956-ban Nyíregyházán történt októberi, majd az azt követő eseményekről már nagyon sok részlet napvilágra került, de mindig akad egy olyan visszaemlékező, aki tovább gazdagítja a történelmi emlékek tárházát. Legutóbb például az egyik kedves olvasónk, Újvári Józsefné számolt be lapunknak több olyan epizódról is az október 26-án és a november 4-én történtek kapcsán, amelyekről eddig még senki sehol nem tett említést. Hűséges előfizetőnk 20 esztendősen több fontos pillanatnak is szemtanúja volt azokból az időkből.

Határtalan öröm a szívekben

– Az akkori KISZÖV-nél dolgoztam, és a kolléganőmmel együtt kiszöktünk a városba, mert hallottuk, hogy komoly dolgok történnek az utcákon. Ebből aztán később több lett puszta kíváncsiságnál, mert egészen sokáig az utcán maradva szinte az első perctől az utolsóig figyelemmel kísértük a történéseket. Amikor a városháza előtt elhangzottak a szónoklatok, a tömeggel együtt elindultunk a Kossuth Lajos gimnáziumhoz. Ott tudtuk meg, hogy az akkori igazgató beparancsolta a diákokat az iskolába. Még az udvarra sem engedte ki őket, ott csüngtek egytől egyig az ablakokban. A mai eszemmel úgy vélem, jól döntött, pedig le is váltották miatta az igazgatói posztról.

– A gimnáziumtól a tömeg elvonult a lovas szoborhoz, majd a nyomdához és a temetőhöz. Természetesen végig énekeltük a Himnuszt és a Szózatot. A temetőnél valaki kitalálta, hogy szabadítsuk ki a rabokat. Én az István utcán laktam a Bujtoson, s pontosan a börtön előtt kellett hazamennem. Odáig a tömeggel tartottam, de mivel megijedtem a rabszabadítási szándék hallatán, félelmemben hazafelé vettem az irányt. Amikor helyreállt a „rend”, valaki elkottyantotta a munkahelyemen, hogy én is ott voltam a tömegben, s nem sokkal utána elbocsátottak az állásomból.

– Nem éreztük akkor annak a cselekedetnek a súlyát, de emlékszem, határtalan öröm töltötte el a szívünket. Sajnos nem sokáig tartott az érzés, hogy szabadok vagyunk. Nyilván kevésbé voltunk „kiokosítva”, mint a mai fiatalok, de emiatt talán merészebbek is voltunk.

Az első jármű elé ugrott

Újvári Józsefné megosztott lapunkkal más fontos emléket is, ami november 4-én akkor történt, amikor az orosz tankok bejöttek a városba a Bocskai utcán keresztül.

– A Debreceni út felé tartott a konvoj, s mivel a tömeg egy pillanatra sem hagyta el a városközpontot, sokan szemtanúi voltak az akkor történteknek. Volt egy barátunk, aki váratlanul egy csodálatos tettet hajtott végre. Nagy Zoltánnak hívták, de mindenki csak „Agyarnak” becézte. (Nagy sportember volt, de sajnos már nem él.) Az állami áruház előtt az első jármű elé ugrott, megállt az utca közepén, s intett a konvojnak, hogy forduljanak el a Vay Ádám utca felé. Gyakorlatilag elirányította az egész hadtestet vissza Záhony felé. Ezt látva, a tömeg is automatikusan lezárta a Debreceni utcát, s nevetve mutogattak a határ felé vezető rossz irányba. A történtekre tanúim is vannak, mivel barátnőkkel és az akkori vőlegényemmel, későbbi férjemmel voltam jelen azokban a pillanatokban – idézte fel az egykori kalandot, majd hozzátette:

– Akkor elítéltek egy férfit is, aki állítólag a gyógyszertári központ előtt a fegyverével agyonlőtt egy – a parancsnoki kocsiról kihajoló – tisztet. De ez sem egészen úgy történt. Az a szegény férfi el akarta venni a tiszt fegyverét, s a fegyver dulakodás közben sült el, vagyis szó sem volt szándékos gyilkosságról.

KM-MJ

