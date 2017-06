A befürdéstől óvják a turistákat

– A Nyíregyházi Rendőrkapitányság összefogással az idén is megszervezte a Tourist Police elnevezésű szolgálatot. Ennek az a lényege, hogy egészen augusztus végéig zömmel idegen nyelveket beszélő diákok és rendőrök igazítják útba a megyeszékhelyre látogatókat. Emellett szórólapokkal a jellemző bűncselekményekre is felhívják a figyelmet a Kossuth téren és Sóstógyógyfürdőn. A preventív munka gyümölcse később érik be – említette Ferenc Róbert rendőr alezredes.

Hol kibújt a napsugár, hol szemerkélt az eső a bágyadt hétfőn, a középiskolások viszont tettrekészeknek tűntek. A Tourist Police feliratú pólóban feszítve láttak hozzá küldetésük teljesítéséhez. Általában napi 3-4 órát lesznek szolgálatban a diákok. Fontos elvárás volt velük szemben a fejlett kommunikációs készség.

Evelin kezében többnyelvű szórólap, rajta néhány jótanács: „Kirándulás, fürdőzés alkalmával csak azokat az értékeket vigye magával, melyekre feltétlenül szüksége van!”, „Fürdés idejére ne hagyja őrizetlenül a dolgait, vegye igénybe a fürdőhelyek értékmegőrzőit!”, „Az utastérben még üres táskát vagy ruhaneműt se hagyjon! Értéktárgyait a csomagtartóban helyezze el!” – áll egyebek között a fotókkal illusztrált összeállításban. Hangsúlyozva a 112-es segélyhívót, a Tourist Police elérhetőségét (+36 20/620-5020) és a netes felületet (www.police.hu)

.

A diákok a Tourist Police programban is teljesíthetik az ötvenórás kötelező közösségi szolgálatukat. Ez a lehetőség akár a fiatalok pályaorientációját is motiválhatja.

– Manapság felértékelődött a biztonság turisztikai szempontból. Egyértelmű, hogy aki útra kel, akkor olyan helyre megy szívesen, ahol biztonságban érezheti magát. Ezen a nyáron is be akarjuk bizonyítani: Nyíregyháza megbízható, barátságos város, ahová érdemes jönni. A biztonságtudatot erősíti a Tourist Police program az idegenforgalmi szezonban – jegyezte meg Furkóné Szabó Mariannía, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.

KM–LTL

