A betakarítás hónapja, azért még vethetünk is

Bár az augusztus zömében már a betakarítás ideje, de retket, spenótot és sóskát is ültethetünk, valamint a szamócát is most kell telepítenünk. Általánosságban elmondható, hogy az augusztus már a kertben is a betakarítás hónapja.

A tökfélék is beérnek

A paprika, paradicsom, uborka folyamatos szedése mellett már letörhetjük a csemegekukorica-csöveket, a tökfélék és a dinnyék is beérnek. Akinek fokhagymája, vörös- meg lila hagymája is van, azt is felszedheti. A vöröshagymánál azonban érdemes odafigyelni, hogy a nyaki rész záródjon, mert különben nem lesz tárolható hosszabb ideig. Ahhoz, hogy jól behúzódjon a nyaki résznél a levele, a többi pedig le tudjon száradni, csapadékmentes napokra van szükség. A felszedett hagymát ezért még 10–12 napig érdemes a napon szárítani vagy utóérlelni, hogy a buroklevek is beérjenek, leszáradjanak, illetve megvastagodhassanak. Ezután érdemes még átválogatni a tárolásra, s a rövid időn belül fogyasztásra szánt hagymákat.

Növényvédelmi teendőink lehetősége is leszűkül, hiszen a folyamatos szedés egyébként is kizárja, illetve erősen behatárolja a védekezésre alkalmas szerek választékát a konyhakertben. Ha palántázás után nem spóroltunk a rézzel, akkor még augusztus 20-án is zöld levelek között piroslik a paradicsom. Ha a paradicsom levelei sárgulnak, leszáradnak, akkor már úgysem segítene semmilyen gombaölő vagy lombtrágya. Ha elegendő rezet kapott a paradicsom, még most is zöldellik a levele.

