A biztos harmadik

Az S-Motorsport kettőse a saját hibájából került hátrányba rögtön a verseny elején, de a szélsőséges időjárási körülmények közepette – szombaton szakadt az eső, ami sártengerré változtatta a Márkó – Jutaspuszta szakaszt, majd vasárnap a fullasztó hőség és a por nehezítette meg mindenki dolgát – sikerült kihozniuk a lehetőségeikből a maximumot és végül a harmadik helyen zárták a szezon vitathatatlanul legnehezebb futamát. A Skodás duó egyébként negyedszerre állhatott fel a dobogó legalsó fokára az idei esztendőben.

„Mi hibáztunk, elrontottuk a pályabejárást.” Kezdi a veszprémi beszámolóját Vincze Feri.

„ Nem vettük észre, hogy 60 km/h-s sebességgel volt szabad csak pályát járni, mi pedig az első alkalommal Márkón mindenhol 90-nel mentünk. Így 30 másodperc időbüntetést kaptunk gyorshajtásért. A büntetés alapból megtépázta a motivációnkat is, mert 30 másodperc hátránnyal kellett kezdünk a versenyt, egy ilyen szoros és erős mezőnyben. Próbáltuk magunkat összeszedni Attilával, de az első körben még egy kicsit szerencsétlenek is voltunk, mert pont előttünk állt el az eső, így mi tisztítottuk a pályát a többieknek. Ott viszonylag sokat kaptunk, majd a második körre már egyenlőbbek voltak a feltételek. A második Márkón viszonylag jó időt tudtunk autózni, így a negyedik helyről vártuk a vasárnapi folytatást. Ahhoz képest, hogy Jutaspusztán még soha nem mentem ebbe az irányba, szerintem nem is teljesítettünk rosszul. Sajnáltam Herczig Norbiékat és Hadik Andrisékat, hogy defektet kaptak, de hát ez benne van. Hatalmas sziklák voltak a pályán, mi is próbáltuk kerülgetni őket amennyire csak lehetett, de nekünk most szerencsénk volt, hogy nem lyukadtunk le egyik szakaszon sem.”

A második nap tehát a negyedik pozícióból kezdte meg a száguldást Vincze – Bazsó kettős és az ötödik szakaszt követően átvették a harmadik helyet a Balogh – Holczer párostól, amit aztán sikerült megőrizniük a verseny végéig.

„Ezt az eredményt aláírtam volna már a verseny elején, le is nyilatkoztam többször is. A Veszprém Rallye nem egy egyszerű verseny, tavaly itt szerepeltünk a legrosszabbul, nyolcadikak lettünk. Most előrébb tudtunk lépni, igaz változott a verseny útvonala, így két pályát is meg kellett tanulnom: sem Márkón, sem pedig Vigántpetenden nem versenyeztem még, ezért a mostani harmadik helyünk egy kiváló eredmény.

Volt egy kis kalandunk az első körben Vigántpetenden, az egyik lassítót lebontottuk, de szerencsére nem lett komolyabb baj és tovább tudtunk menni. Légüres térben autóztunk, mert a 30 másodperc büntetés visszavetett minket, nem nagyon tudtunk előrébb lépni. Így egy saját biztos tempót autózva behoztuk magunkat és a Skodát a harmadik helyre.

A hátralévő aszfalt versenyeken természetesen az a terv, hogy minél előrébb végezzünk, szeretnénk futamot nyerni, ezért támadni fogunk!”

