A bocsok és a világháló

Olvasom a pedagógusnapi díjazottak nyíregyházi névsorát, az egyik névnél megakad a szemem és egy kicsit elidőzök. Kisvártatva már be is ugranak az általános iskolai angolórák. Ha a negyedórás szünetekben nem fociztunk volna a kinti bitumenes pályán, akkor is megfáradva érkeztünk volna az óráira, hiszen az angol nyelvleckéknek otthont adó tanteremhez a második emeletre kellett felballagni. Emlékszem arra is, hogy gyakorta íratott velünk szódolgozatot. Sosem szidott, sosem korholt, talán ennek is volt köszönhető az, hogy mindenki szerette az óráit. Tarnavölgyi Gergely jegyzete.

Na, de vissza azokhoz az emlékezetes szódolgozatokhoz! Ezeket nem jegyekkel, hanem szíves színes bocsokkal értékelte. Ehhez egy kis magyarázat: a kilencvenes években ment egy népszerű mackós mese, a dolgozat értékeléseként az ebben szereplő kis figurákat kaptuk meg egy papíron, a medvebocsok pedig aszerint voltak kiszínezve, hogy mennyire lett sikeres a röpdolgozat – arra, hogy melyik szín volt a jó és melyik a gyenge, arra ha megfeszülök sem emlékszem már… A fenti példa is azt bizonyítja, nem kell lehozni a csillagokat az égből ahhoz, hogy egy gyerek figyelmét és érdeklődését fenntartsa egy tanár, elég egy jó ötlet és egy kis plusz ahhoz, hogy a száraz tananyag fogyaszthatóvá váljon. A borbányai általános iskolában is ismerek egy remek, fiatal pedagógust, aki hol az élet valamely területén sikeres és ismert embert invitál meg az osztályfőnöki órájára, hol pedig Skype-on jelentkezik be hozzá és a gyerekekhez egy olimpiai bajnok vízilabdázó. Változnak az idők, anno a szíves színes bocsok, most a világháló, de egy biztos: a kicsi plusz nélkül nem megy. – Tarnavölgyi Gergely