A Boney M. Szamossályiban – “Nem gondoltam, hogy a koncert híre ekkora visszhangot fog kiváltani”

Már a plakát is megmozgatta az internet népét, hiszen nem mindennap bukkan fel a hetvenes-nyolcvanas évek egyik (ha nem a) legsikeresebb popegyüttesének neve egy alig 750 lelkes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülés falunapi programjában. Megindultak a találgatások: ez a Boney M. az a Boney M.? Valóban az eurodisco koronázatlan királyai, az ABBA legnagyobb riválisai, a Daddy Cool, a Sunny és megannyi toplistás, örökzöld, a retró bulik kihagyhatatlan slágereit jegyző együttes adna koncertet Szamossályiban?

Meglepetés volt a videó

Szerkesztőségünkben is csörögtek a telefonok, a hitetlenkedő olvasók egymásnak adták a kagylót – egészen addig, mígnem a község Facebook-oldalán megjelent egy videó, amin Sheyla Bonnick, a legendás formáció egyik énekesnője a tengerparton ülve, koktélozgatva invitál mindenkit a július 15-ei bulira. Szó bennszakadt, hang fennakadt – majd mi is a mobilunk után kaptunk.

– A Boney M. volt a kedvenc együttesem iskolás koromban, így amikor az interneten arról olvastam, hogy fellépnek Szatmárnémetiben, a Szatmári Megyei Napokon, többedmagammal elmentem és megnéztem a koncertet. Nagyon szuper volt, visszaadta az egykori hangulatot, úgyhogy felvettük a kapcsolatot a szervezővel. Érdeklődtünk, eljönne-e az együttes Szamossályiba is, és vállalták – árulta el érdeklődésünkre Bíróné dr. Dienes Csilla, a település polgármestere.

– Sheyla videója minket is meglepett; a műsorszervezőnk küldte át az énekesnő üzenetét, amit kiraktunk a netes felületeinkre. Akkor aztán felbolydult körülöttünk minden! Bevallom, nem gondoltam, hogy a koncert híre ekkora visszhangot fog kiváltani, hiszen az együttes többször járt Magyarországon, a miskolci sörfesztiválon is színpadra állt, de a sajtó és a rádiók ráharaptak, hatalmas az érdeklődés, ezért komolyan készülünk a rendezvényre: felvettük a kapcsolatot egy nyíregyházi utazási irodával, ahol már lehet elővételben jegyet vásárolni, de Fehérgyarmaton is keressük a hasonló áruspontokat. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hányan jönnek el a Boney M. koncertjére, de a közösségi oldalunkon az ország másik feléről is érdeklődtek és jelezték, részt vesznek az este kilenckor kezdődő bulin. Izgulunk és kíváncsiak vagyunk, mert bár minden évben igyekszünk közismert és nívós fellépőket hívni a falunapunkra, ez az első alkalom, hogy nemzetközi előadók lépnek fel Szamossályiban – jegyezte meg a község vezetője, s hozzátette: azok, akik a rendezvény után nem tudnak vagy nem akarnak hazamenni, Szamossályiban és a környező településeken egyaránt találnak szállást, érdeklődjenek a polgármesteri hivatalban.

Nem először adnak koncertet Magyarországon

A Boney M. az 1970-es évek egyik legsikeresebb popegyüttese volt. Nemcsak Európában, hanem az ázsiai, afrikai és arab országokban is nagy népszerűségnek örvendett. A diszkózene háttérbe szorulása az 1980-as évek első felében a Boney M.-et is érzékenyen érintette, ám ennek ellenére a zenekar ebben az évtizedben is többször szerepelt a sikerlistákon. Több alkalommal koncerteztek Magyarországon is. Az évek során a zenekar több átalakuláson ment keresztül, s az új évezredben több különböző együttes is járja a világot Boney M. néven. Egy szentpétervári hotelszobában 2010. december 30-án holtan találták a Boney M. klasszikus felállásának férfitagját, Bobby Farrellt. Bár az együttes szinte minden egykori tagja Boney M. néven lép fel még ma is, a hivatalos zenekar az egykori frontasszonyé, Liz Mitchellé. A szamossályi koncertet beharangozó énekesnő formációjának teljes neve Sheyla Bonnick Feat. The Sounds Of Boney M.

