A brazil világbajnok menedzserén keresztül kért árajánlatot a Bozsik Akadémiára

A 67 éves Edú – aki hazájában több akadémiában is érdekelt – az MTI-hez a menedzserén keresztül eljuttatott közleményében kiemelte, már hivatalosan is jelezte szándékát az akadémia igazgatóságának. Edú megjegyezte: tavaly, amikor Nyíregyházán járt, jó benyomást tett rá az akadémia – és annak fiatal tehetségei -, amelynek földrajzi elhelyezkedése is kitűnő, hiszen Ukrajnához, Romániához és Szlovákiához is közel van, ráadásul Budapest is könnyen megközelíthető.

– Ezek nagyon fontos tényezők. Egy nemzetközileg nívós akadémia létrehozása van a tervemben, ha megegyezünk a feltételekben – mondta Edú, aki tervei szerint a legjobb játékosokat top európai, illetve brazil klubokba küldené, ennek megvalósításához pedig több híres brazil futballistát és szakembert is bevonna a projektbe. Edú minden idők legfiatalabb labdarúgója, aki világbajnokságon kerettag volt,

– Valóban érkezett egy megkeresés, amelyben Edú és menedzsere árajánlatot kért a Bozsik József Labdarúgó Akadémiára. Mindeközben a Nyíregyháza Spartacus is jelezte, hogy szívesen magáénak tudná az akadémiát. Egyelőre ennyi a hivatalos információ. Természetesen egy ilyen megvásárlási folyamat hosszú, hiszen szakértőkkel fel kell értékeltetni az akadémiát, a tulajdonos pedig ez alapján kezdheti meg üzleti tárgyalást. Az persze örömteli, hogy ilyen élénk az érdeklődés, ami visszajelzés arra, hogy minőségi munka folyik az akadémián. Mivel gyerekekről van szó, az ő érdekükben csak szigorú garanciavállalás mellett jöhet szóba egy esetleges eladás – amiről ismételten kihangsúlyozom – a tulajdonos, a nyíregyházi önkormányzat dönt – tudtuk meg Kósa Árpádtól, az akadémiát működtető Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetőjétől. MTI/KM

