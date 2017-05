A busztragédia is „jelen volt” az idei Busexpo-n

Az idén 5 éves Busexpo-n, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) által szervezett legnagyobb hazai buszos szakkiállításon az újonnan debütáló autóbusz modelleket, modern biztonságtechnikai megoldásokat és innovációk széles palettáját is bemutatták az érdeklődőknek.

Minden eddiginél több kiállító és látogató volt jelen.” Dittel Gábor

Megújuló buszpark

A rangos hazai expóval egy időben rendezett XXIII. Országos Személyszállítási Szakmai Konferencián dr. Palkovics László államtitkár „A veronai buszbaleset tanulságai – mit tehet, mit tegyen a kormány?” címmel tartott előadást. Az oktatási államtitkár elmondta, azért, hogy ne fordulhasson elő még egy ilyen baleset, a kormány jogszabály-változtatásokat vezet be, amelynek igényét az iskolai buszos kirándulásokról szóló online kérdőíves felmérés eredménye is megerősítette.

– Meg kell nézni alaposan a buszok műszaki alkalmasságát is, amihez persze pénz kell. A kormányzat szándéka, hogy folyamatosan újítsuk a buszparkot és egy iskolai kirándulás alkalmával olyan buszt használjanak az iskolák, amit Magyarországon gyártottak. Az biztos, hogy ez többe kerül majd, így nő a kirándulás költsége is, de megéri, annak érdekében, hogy ilyen balesetek ne történjenek – mondta el dr. Palkovics László.

Környezetbarát járművek

Az ágazat legjelentősebb szakembereit összehívó konferencia, valamint a legnagyobb hazai és külföldi buszgyártók, illetve beszállítóipar kiállítása hatalmas sikerrel és látogatói rekorddal zárult.

– Végérvényesen kijelenthetjük, hogy mára a Busexpo egyértelműen a magyarországi autóbuszos alágazat szakmai napjává vált. Ezúttal minden eddiginél több kiállító és látogató volt jelen, és nagy örömünkre szolgált az is, hogy a vásárban egyre több olyan környezetbarát járművet állítanak ki, ami a jövőben magyar utasokat szállít majd, ennek támogatásában a kormány is elkötelezett.

– Külön fontos megemlíteni, hogy információkhoz juthattak a konferencia külön szekciójában azok az érdeklődők, akik a diákutaztatással kapcsolatban állnak, ők az ezzel kapcsolatos kormányzati terveket is meghallgathatták – nyilatkozta Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

Kuriózum a közönségnek

A rendezvény kiállítóterén számos különlegesség várta a résztvevőket. A BKV által nemrégiben vásárolt, 60-as években gyártott IK630 Cabrio retrobusz igazi kuriózumként szolgált a közönségnek.

Leg, leg, leg…

A legnagyobb hazai autóbuszos szakkiállításon, 5000 négyzetméteren 47 kiállító mutatta be 30 autóbuszát és legújabb fejlesztéseit. Az autóbuszos személyszállítás és a hozzá kötődő szolgáltatások bemutatói között szerepeltek a Credo, Ford, Isuzu, Kartsan, MAN, Mercedes, Modulo, Setra, Temsa, VDL Bova, Scania, Volvo legújabb városi és távolsági típusai, valamint a török Karsan és a Temsa típusok forgalmazója is.

Fejedelmi kényelem

Nagy érdeklődés övezte a Magyarországon elsőként látható Neoplán Tourliner háromtengelyes változatát is. Utóbbit az Audi Sport Racing Academy egyetlen magyar és legfiatalabb tagja, Keszthelyi Vivien női gyorsasági autóversenyző tesztelte a helyszínen. Az idén a német Audi TT-kupában is szereplő tizenhat éves tehetség mellett az expón egy másik híresség is feltűnt. Talmácsi Gábor világbajnok gyorsaságimotor-versenyző is kint járt az eseményen és ezúttal a Volvo 9900 háromtengelyes turistabuszát vezette a tanpályán. A fényűző, fejedelmi kényelmet biztosító autóbuszra az érdeklődők is felszállhattak.

