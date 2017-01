A címeres mez jótékony hatása

Örök élmény. Ez nem vitás. Noha a magyar futsal Liga-válogatott két vereséggel zárta az erélyi túrát: a csíkszeredai, illetve a székelyudvarhelyi mérkőzés felejthetetlen emlék lesz a csengeriek számára. Szilágyi Sándor, mint szövetségi edző, Balogh Árpád, Bodó Richárd, Pankotai István és Rigó Attila pedig a keret tagjaként aktívan kivette részét a vendégszereplésből. Olyannyira, hogy Bodó Richárd gólt szerzett a szeredai összecsapáson, amelyen Pankotai Istvánt választották a legjobb magyar játékosnak. A másnapi udvarhelyi meccsen ugyanezt a titulust érdemelte ki Balogh Árpád.

– Nagyon jól megszervezett út volt, igazi válogatottnak érezhettük magunkat – taglalta a történteket Pankotai István. – Megpróbáltunk ennek megfelelő hozzáállást tanúsítani, azt gondolom, nem hoztunk szégyent az országra. Az ellenfél edzője választott a legjobbnak Csíkszeredán, megmondom őszintén meglepődtem, abszolút nem vártam, de természetesen rendkívül jól esett. Pozítiv visszajelzéseket kaptunk, azt pedig reálisan senki nem várhatta el, hogy a jó erőkből álló erdélyi csapatokat legyőzzük. Annál is inkább, mivel egy edzésünk volt Debrecenben, majd egy átmozgató jellegű gyakorlás Székelyudvarhelyen, ráadásul most játszottunk először ebben az összetételben. Egymás közt beszéltük, hogy mindenkinek plusz motivációt jelentett, hogy a címeres mezt viselhettük és ez nem csak duma. Csengeri színekben is mindent megteszünk a pályán, de ezúttal még többet igyekeztünk kiadni magunkból. A többiek nevében is állíthatom, olyan élménnyel gazdagodtunk, ami erőt ad a folytatáshoz. KM-KT

