A címvédőnek a továbbjutás a célja az atlétika csapatbajnokságon

Új helyszíneken rendezik meg szombaton és vasárnap az országos csapatbajnokság elődöntőit, a Keleti csoport versenyeit Miskolcon rendezik, Nyugaton Szekszárd lesz a házigazda. A tavalyi bajnok a debreceni-nyíregyházi vegyes csapat, a DSC SI-NYSC lett, amely ezúttal is hasonló összetételben vág neki a küzdelmeknek.

Az is megszokott, hogy az elődöntővel nyílik a szabadtéri idény, és majdan szeptemberben a döntővel fejeződik be, Székesfehárváron. A nevezések száma pedig tovább nőtt, Keleten és Nyugaton is 17-17 csapat szerepel az elődöntőben, és hat-hat csapat jut majd a fináléba.

A címvédő csapattól minimális elvárás, hogy bejusson a fináléba, még ha – amint arról lapunkat tájékoztatta Vas László, a Nyíregyházi Sportcentrum atlétikai szakágának vezetőedzője – a nyíregyháziak három ásza a hétvégi viadalon nem is indul. Az olimpikon gyalogló Helebrandt Máté Achilles-ín-sérülés miatt marad távol, a diszkoszvető Szikszai Róbert pénteken utazik el Franciaországba, ahol szombaton párizsi, jövő héten szerdán Marseille-ben versenyez, és még egy vasárnapi, másik párizsi viadal is kilátásban van. A harmadik távolmaradó pedig Bakosi Péter lesz, ő jelenleg Németországban edzőtáborozik. A távollétükben kissé tartalékos csapatnak is ki kell harcolnia a továbbjutást, aztán velük kiegészülve, a fehérvári döntőben adott esetben a címvédés is cél lehet.

A csapat debreceni magja is erős, a riválisok közül pedig a Budapesti Honvéd alaposan megerősödött azzal, hogy a gödöllői sprinterek oda igazoltak, a nyugati ágon szereplő csapatok közül pedig az Újpest-MTK formáció tűnik a legerősebbnek.

Csapatmustra

Az országos atlétikai csapatbajnokság elődöntőjének csoportbeosztása

Kelet (Miskolc): Albertirsa-Ócsa, Békési DAC, Bp. Honvéd, Debreceni SC SI-Nyíregyházi SC, Duna Aszfalt Tiszakécske VSE, Dunamentiek (Dunakeszi VSE, Váci Reménység), Egri SSI, Ferencváros, Gödöllői EAC-Ikarus-BSE, Hódiák, Konok Kunok (Kecskeméti ARC, Szolnoki MÁV SE), KSI, MAC, Maximus SE Szentes, Miskolci VSI-Tiszaújváros, Viharsarok (Békéscsaba, Szegedi VSE)

Nyugat (Szekszárd): Bakony Balaton Team (Veszprémi EDAC, Pápai AC), BEAC, Bo-Ka (AC Bonyhád, Favorit AC Kaposvár), Budaörsi SC, Dombóvári VASE-Tamási AC, ELTE SE, Keszthelyi VDSE, MAFC-III. Ker. TVE, Margitszigeti AC, Mecsekalja (Pécsi VSK, Pécsi Sportcentrum), Pannon Duo (Tatabányai SC, ARAK), Pannónia Príma (Zalaegerszegi AC, Haladás), SavArra (Szombathelyi Dobó SE, Győri AC), Szekszárd-Mohács, SzoESE, UTE-MTK, Vasas-TFSE

