A családja örömére főz

Húsvéti receptmagazinunknak ebben az évben is nagy sikere volt: a háziasszonyok örömmel fogadták az ünnepi ötleteket. Olvasóink ezúttal is elkényeztettek bennünket: rengeteg receptet küldtek be, így Konyári Sándor mesterszakácsnak nehéz dolga volt, amikor a legjobb húszat ki kellett választania. A győztes recept Darkóné Pusztai Ágnes különlegessége, a csülkös kenyér lett – mint megtudtuk, a húsvéti étel nem csak gyönyörű, de finom is.

Ha meglátok valahol egy jó receptet, kipróbálom.

Darkóné Pusztai Ágnes

– Évente többször is elkészítem, mert a családban mindenki szereti – mesélte lapunknak nyíregyházi olvasónk, akit kávéfőzővel jutalmaztunk. – A kenyér receptjét egy ismerősömtől kaptam, azt, hogy csülökkel kellene megtölteni, a papával együtt találtuk ki. Szeretek kísérletezni is, ha pedig meglátok valahol egy jó receptet – legutóbb éppen a Kelet-Magyarországban találtam egy izgalmas rétesleírást –, azt kipróbálom. Általános iskolás korom óta sütök, főzök, szinte mindent a nagymamámtól tanultam, ötödik osztályos voltam, amikor a testvéremmel már tésztát is gyúrtunk. Azóta is szívesen főzök, ráadásul gyakran kétfélét, mert a családunk két tagja is cukorbeteg – barna rizst és édesítőt használok, próbálok odafigyelni az étrendünkre. Szeretjük a húsokat – a rántott és a sült is az egyik kedvencünk –, de káposztát is gyakran használok, például rétesbe, cvekedlihez, de töltve is szeretjük, én kukoricakásával, a család többi tagja inkább rizzsel.

Kincs a konyhában

– Ha süteményekről van szó, ma már inkább azokat készítem, amihez nem kell gyúrótáblát elővenni. Kavarós sütiket szívesen készítek, mézeseket például, de most, hogy lassan itt a gyümölcs­szezon, jönnek a meggyes, szilvás, almás sütik – meséli Ágnes, aki nem mindennapi kincset őriz a konyhájában: az édesapjától kapott egy 1956-os receptkönyvet, amiből nagyon sok mindent megtanult. De a családja is ellátja gasztrofüzetekkel, így gyakran előveszi muffinkönyvét és a diétás receptek gyűjteményéből is vesz időnként ötleteket. Szerencsére van segítsége. – A férjem nem csak a mosogatást vállalja, de a bevásárlást is: ő sokkal jobban tudja, mit hol érdemes megvenni, mint én, és az egyik fiam is szívesen forgolódik a konyhában – amikor kicsik voltak, kaptak kis kötényt és kis gyúrótáblát is, Tamás pedig rám ütött, ő is gyakran kísérletezik.

Ágnes optimista szemlélete a konyhában is megjelenik, hiszen mint mondja, egy-egy elrontott étel sem szegi kedvét.

– Egyszer kókuszkockát ígértem a családnak, de nem jött ki a tepsiből, így sajnos nem volt mit tenni, kik kellett dobni. A húsgombóc pedig, amit paradicsomszósszal szerettem volna az asztalra tenni, annyira szétfőtt, hogy ebéd közben a gyerekek megkérdezték, mit szerettem volna főzni? Mondtam, hogy keressék meg benne az alkotórészeket, minden benne van…

Csülkös kenyér

Hozzávalók: 1 darab közepes füstölt csülök, 40 dkg főtt burgonya, 3 kk. só, 4 dkg élesztő, 2 kk. cukor, 2 dl langyos tej, 1,5 dl langyos víz, 35 dkg rétesliszt, 35 dkg finomliszt, 10 dkg Rama.

Elkészítés: A csülköt megfőzzük, a főzővízbe babérlevelet, mustármagot, szemes borsot és fokhagymagerezdeket teszünk. A puhára főtt csülköt kockákra vágjuk és olajon átsütjük. A főtt burgonyát összetörjük, összekeverjük a liszttel, a megfuttatott élesztővel és az olvasztott vajjal. Egy órán át kelesztjük. Utána a tésztát megfelezzük, az egyik felével kibélelünk egy kör alakú sütőformát, beletesszük a csülköt, majd befedjük a tészta másik felével. A tetejét bevagdaljuk, vizes ecsettel megkenjük és előmelegített sütőben készre sütjük.

