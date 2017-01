A csere után is kell a szigetelés

A vízfogyasztást tekintve megyénk lakosságának egy része a szolnoki székhelyű Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-hez tartozik. Az extém hideg időjárás ezeknek a fogyasztóknak a vízóráit sem kímélte meg.

Helyben is lehet fizetni

Mint a cég sajtóosztályától megtudtuk, az elmúlt napokban megyénk területéről 400–450 db elfagyott vízmérőt jeleztek. Ezeket a műszaki szakemberek folyamatosan cserélik, a szükséges órákat a társaság folyamatosan pótolja. Sok esetben nemcsak az órát kell lecserélni, hanem a bekötő és elmenő vezetéket is ki kell olvasztani. Ezek a munkálatok jelentős többletidőt igényelnek egy-egy fogyasztási helyen, így esetlegesen kisebb torlódásokat okozhatnak. Fontos a vízóraaknák megfelelő szigeteléséről utólag is gondoskodni. S hogy mit tegyenek azok, akiknek akinek elfagyott a vízórájuk?

Az elfagyás bejelentését a felhasználók minél hamarabb tegyék meg a következő telefonszámokon: Fehérgyarmat és Mátészalka körzete: 44/510-122 vagy 06-70/372-1560, Vásárosnamény és körzete: 45/470-588, Záhony és körzete: 45/425-119.

Egy zajtai fogyasztó pana­száról is tájékoztattuk a zrt.-t. A 80 éves olvasónk úgy tudja, hogy be kell utaznia Fehérgyarmatra, ott kap egy csekket, amit be kell fizetnie, s majd a szakemberek utána nézik meg a vízóráját.

A zrt. sajtóosztálya erre a felvetésre azt válaszolta, hogy a fogyasztóknak nem kell beutazniuk egyik fenntartási központba sem, mert a dolgozóknál van átvételi elismervény, így a csere költsége helyben is fizethető.

