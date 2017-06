A csillagok közé vágynak

Nézz, nézz az ég felé! – akár Charlie klasszikusa is lehetett volna a hetedik Bátorligeti Amatőr Csillagász Hétvége mottója, hisz öt napon át minden a csillagokról, a tejútról, a meteoritokról, no meg a Napról és a Holdról szólt.

Csütörtök délelőtti látogatásunk alkalmával csupa csipás szempár fogadott minket, ami nem csoda, a szerdai nyitónap ugyanis egészen másnap pirkadatig tartott. Na nem kell féktelen dajdajozásra gondolni: a húszfős társaság éjszakai csillaglesen volt a Nagy-Legelőn – ahogy a falubeliek hívják a Bártorliget határában elterülő nagy füves területet.

A csillagásztábor vezetője kedélyesen fogadott bennünket, majd hellyel kínált minket egy asztalnál. Alesenszki Rolandról kiderült, tizenkét éves korában egy görögkatolikus pap fertőzte meg őt a csillagászattal.

– Mindig is egy éjszakai bagoly voltam, azt vallom, aki sokat alszik, az keveset él. Amit tudok a csillagászatról, azt itt, a bátorligeti táborok alkalmával, valamint az interneten tanultam – mondta a húszesztendős fiatalember, aki azt javasolja: akit érdekel a csillagászat, az ne egy táv­cső megvételével kezdjen, előbb inkább mélyüljön el egy kicsit ebben a szép tudományágban.

Kaposvárról autózott idáig

Kisvártatva csatlakozik az asztaltársasághoz Schmall Rafael, aki 550 kilométert tett meg azért, hogy itt lehessen. A 31 éves ifjú csillagász Kaposvárról érkezett, a Zselici Csillagparkban dolgozik. Megtudtuk róla, őt leginkább az asztrofotózás érdekli. Ez a fotográfia egy speciális területe, célja a különféle csillagászati objektumok, égitestek megörökítése.

– Már második alkalommal vagyok itt. Roland írt rám a közösségi oldalon, hogy jöjjek. Úgy voltam vele: messze van ez a Bátorliget, de üsse kő! – mosolyodott el Rafael, aki két távcsövet hozott magával. Amikor elárulta nekünk az értéküket, elkerekedett a szemünk.

– A kettő összesen több mint kétmillió forintot kóstál, drágábbak, mint a kocsim – tréfálkozott a kaposvári fiatalember. A beszélgetés során megtudtuk, a szerda éjszakai észlelés (szaknyelven így hívják azt, amikor éjjel a távcsöveken át kémlelik az eget a csillagászok) nem volt annyira sikeres, mint azt előzetesen várták.

– Egy fátyolfelhő miatt nem volt jó az átláthatóság – hangzott el újabb szakzsargon ­Schmall Rafael szájából. Mindeközben a tábor másik két lakója az udvaron összerakott gyorsan egy távcsövet, mellyel igyekeztek a Napra fókuszálni, inkább több, mint kevesebb sikerrel, megcáfolva azt a tévhitet, hogy a csillagászok terepe csakis a sötét égbolt.

Közelebb a csillagokhoz

A bátorligeti szabadidőtáborban eltöltött közel másfél óra alatt kiderült az is: ha a csillagokat nem is tudták nekünk lehozni az égről a táborlakók, a velük eltöltött kis időre, ha nem is a szó legszorosabb értelmében, valamelyest közelebb kerültünk a fénylő égitestekhez.

A tábor főszervezője, Alesenszki Roland köszönetet mond a tábor támogatóinak, név szerint dr. Szép László Leventének, Lakatos Sándor Attilának, dr. Molnár Gábornak, dr. Turi Róbertnek és Szántó Tímeának.

