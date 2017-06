A csoktól a sajtbureszig

A csok, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény lett az év szava – derült ki szombaton Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeumában a Múzeumok éjszakája programjai keretében. A ­Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (Manyszi) 2010 óta minden évben kihirdeti az előző ­esztendő szavait, a négy kategória győzteseit az iroda munkatársai, valamint szakmai partnereik választják ki.

Filterbuborék és óratemető

Dr. Minya Károly nyelvész, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára lapunknak elmondta, az év szava kategóriában a szakemberek olyan szót kerestek, aminek pozitív a kicsengése, ezért esett a választásuk a csokra. Ennek a kitételnek a mozaikszó tökéletesen megfelel, hiszen a tartalma, azaz a gyerekes családok lakásvásárlásának támogatása remek lehetőség. Ebben a kategóriában a második, illetve a harmadik helyen a Brexit és a kvóta végzett.

Az év ifjúsági szavának a filterbuborékot választották – ez a közösségi oldalak tartalomkezelési módja. Ebben a kategóriában sok szavazatot kapott az óratemető is – ezt a kifejezést azokra a tevékenységekre használjuk, amelyek túl sok időt vesznek el az életünkből. A szavazók közül sokan adták a voksukat a sajtbureszre is: a tavalyi riói nyári olimpián bronzérmet szerzett úszónk, Kenderesi Tamás használta ezt a kifejezést a futama utáni televíziós nyilatkozatában, amikor azt mondta: „az utolsó öt méter már nagyon csípett, azt hiszem, a szívem vitt be. Rám férne pár sajtburesz”.

A párváltás győzelme

Az év költői szavai a Széchenyi István egyik művében használt két kifejezés, a „tetthazafi” és a „szájhazafi” lettek. Ez utóbbit olyan emberekre használjuk, akik szavakban magyarkodnak, ám amikor tettekkel bizonyíthatnák hazaszeretetüket, már kevésbé aktívak. Ezzel ellentétes jellemre vall a „tetthazafi”, aki bár sokat tesz a hazájáért, azt nem veri nagydobra.

Az antiszavak kategóriájának győztese a párváltás lett – ezt akkor használjuk, ha valaki úgy él párkapcsolatokban, hogy közben komoly érzelmi kötődést nem alakít ki, ez egyfajta értékvesztettséget mutat – közölte Minya Károly. Kiderült, hogy ebben a kategóriában Kis Grófo egyik dalának címe, a bulibáró is versenyben volt.

Az év szavai

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 2010 óta minden évben kihirdeti az előző év szavait.

2010: Az év szava: vuvuzela. Az év antiszava: vörösiszap-katasztrófa. Az év ifjúsági szava: lájkol. Az év költői szava: aranymálinkó.

2011: Az év szava: alkotmány. Az év antiszava/szókapcsolata: banki termék. Az év ifjúsági szava: fészel. Az év költői szava: málnahabos fa (vérszilva).

2012: Az év szava: árfolyamgát. Az év antiszava: botos jeti. Az év ifjúsági szava: romkocsma. Az év költői szava: kenyérhéjmagyarság.

2013: Az év szava: rezsicsökkentés. Az év antiszava: mamahotel, papabank. Az év ifjúsági szava: szelfi. Az év irodalmi szava: tojáséj.

2014: Az év szava: nekirugaszkodó vállalkozás. Az év antiszava: ­vénaszkenner. Az év ifjúsági szava: punnyad. Az év költői kifejezése: messzeringó gyermekkor.

2015: Az év szava: kerítés. Az év antiszava: nemsemleges óvoda. Az év ifjúsági szava: mekizik, mekizés. Az év költői szava: mifántológia.

KM. MTI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA