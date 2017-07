A csoportbeosztás még kérdéses

Labdarúgás. Június 11-én zárult az utolsó fordulóval a 2016/17-es megyei futballszezon, miközben már az is köztudott, hogy a következő bajnoki évad augusztusban rajtol. Ugyanakkor az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság berkein belül azóta sem ált meg az élet:

– Valóban nem unatkoztunk az eltelt három hétben – közölte Kvaka Árpád megyei igazgató. – A bajnoki szezon befejeztével június 16-án tartottuk meg a hagyományos díjkiosztó ünnepségünket, amely igazán remekül sikerült. Régen látott szép számban jelentek meg az egyesületek képviselői a Megyeháza Dísztermében meghirdetett eseményen. Majd június 18-án és 20-án az U14, U16 és U19-es bajnokságaink döntőit rendeztük Leveleken illetve Tiszavasváriban. Azóta pedig a következő szezon előkészítésén dolgozunk kollégáimmal, amely augusztus 12-én rajtol, ám egy héttel előtte már minden bizonnyal a Magyar Kupa megyei selejtezőjének első fordulóját fogjuk lebonyolítani.

Mint az megszokott, az átigazolási piacon is lesz mozgás bőven az előttünk álló hetekben, ami ugyancsak jelentős munkát „biztosít” az illetékeseknek. Kvaka Árpád ezzel kapcsolatban is szolgált újdonsággal.

– Igen, megyénk különösen híres arról, hogy nyáron sok csapatnál komoly változások tapasztalhatók a játékoskeretekben. Július 1-vel megkezdődött az amatőr labdarúgók számára a nyári átigazolási időszak. Fontos információ az elmúlt évekhez képest, hogy minden új igazolás, átigazolás, versenyengedély kérés és regisztrációs kártya kérés az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) ügyviteli rendszeren keresztül, az egyesület elektronikus ügyintézőjének a kódja alatt történik. Az egyesületeknek ide kell feltölteni hiánytalanul a szükséges dokumentumokat, és az Igazgatóságra már csak a kinyomtatott játékengedélyért, regisztrációs kártyáért kell bejönniük. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Nyilvántartási Igazolási, Átigazolási Bizottságunk 2017. július 1-től, az átigazolási időszak végéig folyamatos ügyfélfogadást tart az igazgatóság 24. számú helyiségében.

A soros bajnokság ugyan augusztusban startol, a nevezési határidő viszont hamarosan lejár!

– Az egyesületek figyelmét ezúton is szeretném felhívni, hogy a 2017/18-as évi megyei férfi felnőtt és utánpótlás bajnokságaink, valamint a Magyar Kupa nevezési dokumentációk leadási határideje július 7., péntek dél – figyelmeztetett a szakember. – A nevezési dokumentációkat még június elején elküldtük az egyesületek emailcímeire, illetve a hivatalos honlapunkon – szabolcs.mlsz.hu – is megtalálható és letölthető.

Na és még egy kardinális kérdés a végére. A megyei másod-, illetve harmadosztályban lesz-e változás csoportbeosztásokban?

– Ahogy a versenykiírásainkban is szerepelt továbbra is maradunk a 16 fős megyei első osztálynál, a háromszor 16 fős másod osztálynál, illetve előreláthatólag az öt csoportos harmadik osztálynál, bár ez a nevező csapatok száma után válik véglegessé. A másod- és harmadosztályban a csapatokat területi alapon osztjuk be az adott csoportokba – szögezte le Kvaka Árpád.

