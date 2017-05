A csúcsra repítette az a fránya kettes

Ha nem kap rossz érdemjegyet egy feleletére egykoron, még az általános iskola 6. osztályában földrajzból Balázs Dávid, akkor lehet, hogy sohasem mélyül el nagyon e tudomány világában és rejtelmeiben.

Csakhogy bekerült a naplóba az a fránya kettes, s akkor megfogadta, hogy nagyon belehúz a tanulásba és kijavítja. Nemcsak kijavította, hanem annyira a tantárgy rajongójává vált, hogy ebben a tanévben megnyerte földrajzból az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 11. osztályos diákjaként.

Versenyről versenyre

– Már 9. osztályban jelentkezett nálam Dávid, hogy szeretne versenyezni, szívesen elindulna akár az OKTV-n is. A tanítási órákon nagyon aktív volt, láttam rajta a motivációt, s megbeszéltem vele, hogy az OKTV-n egyrészt 11. osztályos diákok indulhatnak, másrészt hosszú távon fel kell építeni az oda elvezető utat – emlékezett vissza a kezdetekre Ferenczi Sándor, a Kölcsey-gimnázium történelem-földrajz szakos tanára. – Természetesen annak semmi akadálya nem volt, hogy más versenyeken elindulhasson. A Less Nándor Országos Földrajzversenyen már akkor első lett, a Lóczy Lajos Országos Földrajzversenyen pedig a harmadik helyet szerezte meg. A következő évben a második helyen végzett a Less-verseny országos döntőjében. Ezek a versenyek jól szolgálták a felkészülését az OKTV-re. Ebben a tanévben Dávidnak már nem volt földrajzórája, ezért csak órán kívül találkozhattunk. Ezek a külön foglalkozások felüdülést jelentettek a számomra, hiszen jó érzés volt látni a nagyon tudatosan végzett munkáját, a földrajz iránti elkötelezettségét – tette hozzá a tanár úr.

Tanulmány a natúrparkról

A földrajz-OKTV több részből állt, az egyik feladat már tavaly ősszel munkát adott Dávidnak.

– Először is kellett írnom egy pályamunkát. Az érdeklődési körömnek megfelelő témát választottam, Egy hazai natúrpark komplex természet- és társadalomföldrajzi bemutatása címmel írtam meg ezt a tanulmányt. Mivel hozzánk legközelebb a Szatmár-Beregi Natúrpark van, azt mutattam be dolgozatomban. A tanulmány megírása mellett októberben és januárban írásbeli feladatokat is meg kellett oldanunk. Az első alkalommal feleletválasztós tesztet töltöttem ki, de a második alkalommal már sokkal összetettebb volt a feladatsor, hiszen esszét kellett írnunk, volt továbbá hibakeresés, szövegértés, mennyiségi asszociáció. Mindezek összesítése alapján a legmagasabb pontszámmal jutottam be az áprilisi budapesti döntőbe, ahol aztán sikerült is megőriznem az első helyet.

Horgászat, kertészkedés, túrázás, zene

Egy kívülálló azt gondolná, hogy aki a földrajzot szereti, az térképekkel ébred és térképekkel fekszik. Tényleg így van?

– Régebben egy kis túlzással ezt valóban el lehetett mondani rólam, azonban sok minden érdekel. Szeretek horgászni, kertészkedni, pingpongozni, a természetben nagyokat sétálni. Szeretem a komolyzenét is, ami nagy mértékben köszönhető annak, hogy a Kodály Zoltán Általános Iskolába jártam. Hat éven át a zeneiskolában ütős hangszereket tanultam, de a gimnáziumi tanulmányaimmal már nem tudtam összeegyeztetni, így 9. osztály után abbahagytam a zenetanulást. Napjainkban zongorán szoktam improvizálni, igaz, zongorázni magamtól tanultam.

S vajon mi lesz a középiskola befejezése után?

– Szeretnék továbbtanulni történelem-földrajz szakon a Debreceni Egyetemen, ahol talán sikerül jobban elmélyednem a földrajztudományban. A felvételinél beszámítják majd azt a 100 pluszpontot is, ami az OKTV első helyezésével automatikusan jár – mondta befejezésül Dávid.

