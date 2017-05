A diákok visszatérnének még a tárgyalóterembe

– A Nyitott bíróság program keretében dr. Marjayné dr. Lámer Ildikó bíró ismertette a diákokkal a büntetőeljárás menetét, s elmondta, új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettét tárgyalják. Az ügy nem fejeződött be hétfőn, a bíró elnapolta egy következő időpontra – tájékoztatott dr. Toma Attila. A Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője hozzátette azt is: az általános- és középiskolás fiatalok nagyon sok kérdést tettek fel a szünetben, leginkább az ülnökök szerepe iránt érdeklődtek, s jelezték, szívesen részt vennének a következő tárgyaláson is.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA