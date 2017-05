A diákokhoz hasonlóan a tanároknak is tanulniuk kell

Immár 20 éve rendeznek öregdiák-találkozókat Fehérgyarmaton, a kezdeményezés elindítói a néhai Hudák Erzsébet és Macsi Gyula igazgató voltak. Egy-egy ilyen összejövetel az egykori diákoknak, tanároknak egyaránt lelket melengető ünnepet jelent, hiszen ha csak egy kis időre is, de visszatér a múlt, felelevenednek a pajkos diákcsínyek.

A találkozókat a 30, 40, 50 éve végzetteknek rendezik meg az öregdiák-alapítvány támogatásával. Ottjártamkor az iskola jelenlegi „mindenesét”, egyik lelkes tanárnőjét kértem meg, hogy beszéljen egy kicsit magáról, az időközben nevet váltott (Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Szakgimnázium) iskola új arculatáról.

A pálya fortélyait is elleste

A matematika, kémia és informatika szakos pedagógus, Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsanna elmondta: mindhárom tantárgyat tanítja is, tősgyökeres fehérgyarmati, az általános iskolai tanulmányait zenetagozaton végezte. Így már érthető a zene iránti elkötelezettsége, miként az is, hogy jelenleg az Erkel Ferenc Városi Vegyeskarban énekel. A középiskolai évek után Zsuzsa Egerben, majd Debrecenben szerzett diplomát.

– Megtisztelő volt számomra, hogy tanári pályámat az egykori iskolámban, a mostanra már Deák Ferenc nevét viselő gimnáziumban kezdhettem el. A nappali tagozatos képzés mellett, ahol matematikát és kémiát tanítottam, lehetőségem nyílt a szakmunkások szakközépiskolájában is tanítani. Sokat köszönhetek az akkori kollégáimnak, többek között a néhai Hamar Péternének, Szabó Antalnénak és Balogh Juditnak, akik nem csak az alapokra, de a pedagóguspálya fortélyaira is megtanítottak – mesélte. – Több mint másfél évtizede dolgozom a jelenlegi iskolában. Számos továbbképzésen vettem részt, szakvizsgázott pedagógus lettem, alapos jártasságot szereztem az intézményi minőségirányítás területén, három éve pedagógus-szakértő, mesterpedagógusként a pedagógusminősítések aktív részese vagyok. Rendszeresen vizsgáztatok, elnöklök közép és emelt szintű érettségi vizsgákon, de az iskolai drogprevenciós, környezetvédelmi teendőkből is kiveszem a részem. Mint tagintézményvezető-helyettes 2014-től látom el a munkámat. Óriási szerencse, hogy kollegiális légkörben taníthatok – tette hozzá Nagy Tibor Zoltánné.

Becsüljük jobban a munkájukat!

– Az öregdiák-találkozók is remek alkalmat teremtenek arra, hogy az érdeklődőknek megmutassuk, a mai pedagógusok milyen sokrétű, fontos feladatokat látnak el, s hogy ezt a lehető legmagasabb szinten műveljék, a diákokhoz hasonlóan a tanároknak is rendszeresen tanulniuk kell – mutatott rá a vezetőhelyettes.

