A fehér fakír és az elképedt írófejedelmek

„Az évnek egyik napjában az ország minden városában és falujában könyvnap legyen, amely az írót és a közönséget közvetlen kapcsolatba hozza egymással, hogy ezen a napon, a könyvírás és könyvkiadás művészete kimenjen az utcára.” Szellemi elődeink 1929-ben fogalmazták meg a magyar könyv napjának gondolatát. A Nyírvidék 1929. május 17. számából megtudhatjuk, hogy a „nyíregyházi városi színház is hódolt a könyvnap magasztos gondolatának, Zilahi Lajosnak a Tábornok című drámáját újította fel. Harminc év múlva, 1952-ben pedig arról döntöttek, hogy a jövőben már nem napot, hanem ünnepi könyvhetet tartsanak.

A sofőr tudománya

Nos, azóta megyeszerte több könyvtárban is megtartják a könyv ünnepi hetét. Ennek köszönhetően az évek során sok jeles író is érkezett megyénkbe, hogy találkozhasson olvasóival… De más alkalommal is jó néhányan eleget tettek egy-egy szíves meghívásnak. Egyik alkalommal a „három király”, Czine Mihály, Nagy László és Sántha Ferenc látogattak el megyénkbe, s ennek az útnak sajátos irodalma lett. A három ismert író, „az ősz király, a deres király és a barna király” egy meghívásnak eleget téve jöttek ide.

Megálltak Újfehértón a Koppantónál, a napkeleti betoncsárdánál, megnézték a nyíregyházi tanítóképzőt, Váci Mihály egykori iskoláját, a házat, amelynek udvarán Krúdy játszott, és megpihentek a régi Koronában is. A hosszú utazás gondjai is megoldódtak, a szervezők ugyanis autót is biztosítottak nekik, gépkocsivezetővel együtt. Szabó Sándor azonban nem akármilyen sofőr volt, különleges képességgel rendelkezett. Az utolsó fehér fakírnak nevezte magát, s még a Magyar Ifjúság is bemutatta. Fakírtudománya abból állt, hogy le tudta nyelni az órát, és zsákvarrótűvel bevarrta a száját. Mindezt utasainak is bemutatta, akik elképedve nézték a nem mindennapi produkciót. Nos, a másnapi mátészalkai találkozón telt ház volt. Czine azonban nemcsak az íróvendégeket mutatta be, de a sofőr képességeiről is mesélt a közönségnek. Nos, a találkozón aztán lassan megritkult a tömeg. „A szünetben, amikor kimentünk egy kis levegőre, különöset láttunk… A holdfényben embergyűrű közepében a gépkocsivezetőnk éppen a száját varrta…” A másnap estig tartó vendégeskedés jól sikerült, Nagy László pedig nem tudta elfeledni a furcsa találkozót, meg is írta azt a Háromkirályok fakírral című, briliáns képekkel teletűzdelt prózájában.

Esernyő a szónok feje fölött

Minden jóravaló író, költő tudja: nem szabad visszaélni a közönség türelmével. Ha szükséges, némelyikük még áldozatokat is hoz, de olykor a közönség is figyelemreméltó. Az egyik ünnepi könyvhét nyíregyházi megnyitóján, valamikor a hetvenes évek vége felé Funk Mikós, az Írószövetség elnöke volt a szónok. A Kossuth téren, szép szokás szerint a könyvsátrak dzsungelében tartották az emelkedett hangulatú ünnepséget. Funk Miklós megkezdte a beszédét. Ám derült égből villámcsapás, hatalmas felhő kerekedett, az emberek riadtan menekültek a városháza erkélye alá, a környékbeli boltok bejáratához. A szónok, dicséretére legyen mondva, szemrebbenés nélkül mondta tovább a beszédét, noha csepegett róla a víz. Eközben a tömegből egy idős, töpörödött asszonyka vált ki, Funk Miklóshoz tipegett, és fölé tartotta az esernyőjét. A szónok az ernyő védelmében fejezte be a beszédét. A sűrű felhők aztán ahogy jöttek, úgy távoztak. Az egyik kollégánkat, Galambos Lajost annyira megérintette a szakadó esőben esernyőt tartó, irodalmat tisztelő, szónokot mentő öregasszony látvány, hogy azonnal megírta, hogy a másnapi újságban megjelenhessen.

– Bodnár István –

Aki könyvtár szeretett volna lenni

Közel harminc esztendeje, 1989-ben tért örök nyugalomra az igazság trójai bajnoka, Képes Géza. A szülővárosában „százszor kitagadott költő” harminc évvel ezelőtt, 1987-ben a könyvhét megnyitóján Mátészalkán járt. Egy szemtanú mesélte: „látni kellett volna, hogy a késő-kádári korszaknak ezen jeles eseményén milyen csodálatos ajándékokkal, és milyen megható, Géza bátyám így, Géza bátyám úgy mondatokkal fogadták és ölelgették őt azok az elvtársak, akik évtizedekig hallani sem akarták a nevét. Bizony némi elégtétel lehetett ez a költő számára. A vendéget aztán elvitték a helyi szép könyvtárba is, ahol körülnézett. – Ha nem Képes Géza volnék, akkor könyvtár szeretnék lenni – mondta tréfásan. A költőnek ez a mondata indította el az akkori könyvtárigazgatóban, Áts Józsefben a névfelvétel gondolatát, és ennek a kijelentésnek köszönhetően nevezik 1993-tól az intézményt Mátészalkán Képes Géza Városi Könyvtárnak.

Három nap alatt több mint húsz íróval, költővel találkozhatnak a Kossuth térre látogatók.

