A féleleműző szeretet ünnepe

Voltak és lesznek is törvénycentrikus, merev, csőlátású világképre csábítók, akik tilalomfák mögé rejtik életüket. Voltak és lesznek is bálványcentrikusságra hajlók, a hamis isteneknek engedők, a manipulációknak behódolók, divatból kegyeskedők, álvallásosak, akik csak ritkán vagy soha nem tudnak az igaz Istenig emelkedni. Voltak és lesznek is ismeretközpontú, mindent tudni vágyó, információmániás emberek, akik a tudás hatalom jelszavával visszaélve kisajátítják maguknak az adatokkal, titkokkal együtt a magasabb rendű pozíciókat is. Voltak és lesznek is egocentrikus világlátásúak, akik sztárolják magukat, akik könyörtelenül csak saját zsebre dolgoznak, erőszakos könyökléssel, gázoló lábakkal, akik a mondatot mindig „én”-nel kezdik és önmaguknál be is fejezik.

Mivel ezekkel a típusokkal számolnunk kell, ezért van jelen olyan makacsul a félelem a mi világunkban is. A félelemárasztás a törvényeskedőknek is, a hamis isteneknek engedőknek is, az információbetyároknak is és az önzőségben szenvedőknek is munkaeszközük. A félelemkeltés hozzájuk tartozik.

János, a szeretet apostola ezeket az életstílusokat ismerve szól hozzánk, hogy tudjuk meg: ezeknek a világképeknek lejárt az idejük. Megjelent ebben a világban a szeretetközpontú világkép. Az Isten Fia legyőzte a félelemre okot adó erőket: a halált, a törvényeskedést, a hamis isteneket és hamis krisztusokat, az egyoldalú észuralmat és az önzést is. Jézusban maga az Isten állt az ember elé, és ez az Isten szeretetköntösben jött, örömhírrel, szabadítással, végtelen bocsánattal, mélységes bizalommal.

A Krisztus által hozott szeretetet minősítő teljes szó nem a mennyiségre utal, nem is a filozófiai értelemben vett tökéletességre, hanem a szeretet funkcionalitására mutat, mert a teljes szeretet megfelel a szituációnak: rendeltetésszerű, magához ölelő, és nem eltaszító. Tudja szabályozni a szeretet mértékét. Nincs túladagolás belőle, de nem is vonja magát ki egy kapcsolatból, ahol minden érzelemmentesen történne. A teljes szeretet finomhangolású érzékenységgel tud élni az adott élettérben, mert engedi, hogy mindenütt és mindenkor a szeretet rendezze a sorokat, a gondolatokat, a döntéseket, a felelősségi köröket, az erkölcsiséget és az értékeket. Szeretetteljes és áldott ünnepet kívánok minden kedves olvasónak!

– Szerzőnk a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke –

