A Felső–Szabolcsi Kórház idei kiválóságai

A zsúfolásig megtelt tanácsteremben Kropkóné Popovics Tímea üdvözlő szavait követően Kisvárda Város Polgármestere Leleszi Tibor köszöntőjében kiemelte, hogy a minőségi munka megtartása mellett az elkövetkezendő időszakban is elsőrendű feladat, hogy a kórházba érkező, fekvő– vagy járó beteg–kezelésre szoruló pácienseket az intézményben mindenki a legjobb tudása szerint lássa el. Az itt dolgozók munkáját csak köszönet illeti, s most is sokan az ágyak mellett valamint a háttérszolgáltatásokban állnak helyt, hiszen ezen a munkahelyen nincs munkaszünet.

Hegyi Henrik D. főigazgató Semmelweis munkásságának méltatása mellett szólt az itt folyó mindennapi munkáról, melynek célja, hogy az ide forduló betegek egészségét megőrizzék, megelőzzék egészségromlásukat, s meggyógyítsák betegségeiket.

–Az igazi Felső–Szabolcsi Kórház–szelleme a mai napig épít a lelkesedésre, az állandó megújulására, a felelősség vállalására és az egymás segítésére. Célunk az, hogy a holnap jobb legyen. Amit akarunk, azt el is érjük – közösen, jó minőségben, mert a jó példánál nincs hatékonyabb eszköz. Az egészséges mindennapokat megteremteni betegeink számára – mondta befejezésül Hegyi Henrik D. főigazgató.

Mudri Panna éneke tette még örömtelibbé az ünnepi perceket.

A kitüntetettek

Főorvosi Oklevél: Dr. Gutlébet Klára.

Adjunktusi Oklevél: Dr. Varga Zsolt.

„Semmelweis Plakett” elismerésben részesültek: Dr. Ésik László, Bodor Pálné, Dajka Károlyné, Dr. Benkő György, Vinczéné Kopasz Ágnes, Kozmáné Demeter Gabriella, Gyüre Lászlóné. Seres Sándorné, Nagy Gyula, Tamás Attiláné, Vadászné Éles Ágota.

Az idei „Semmelweis Plakettet” Borsy Antal szobrászművész készítette.

„Kórházi Munkáért” elismerésben részesültek a következő munkatársak: Szónokné Nyisztor Adrienn, Miklósi Istvánné, Aros Attiláné, Halászné Bernát Dorina, Dr. Szegedi Boglárka Beatrix, Biróné Csonka Ágnes, Rutkai Tiborné, Ésik Csaba Józsefné, Benkőné Szenes Mónika, Ádám Lászlóné, Papik Ferencné, Domján István, Kovácsné Molnár Lívia, Tordai Józsefné, Balogh Diána, Oláh Katalin, Fazekas József.

A Felső–Szabolcsi Kórházban eltöltött 25 éves aktív munkáért Emléklap elismerést vehettek át: Fehér Jánosné, Bereczki Hajnalka, Tóth Zsolt Józsefné, Dr. Kerekes Éva, Szopkóné Markos Erzsébet, Mező Gáborné, Ragányné Hudák Anikó, Márta Tamás Dénesné, Bartha Ferenc, Pásztor Beáta, Nagy Attila, Kiss Zsuzsanna, Kovácsné Szabó Ildikó, Drótár Józsefné, Fodor Károly, Iványi Miklós, Bata Ferenc.

40 év munkájáért Emléklap elismerésben részesült: Gyüre Zoltánné, Greczula Tibor, Bardi Margit, Lengyel Istvánné és Kántor András.

Az elismerésben részesülők pénzjutalomban is részesülnek.

Az elismerések átadását követően az ünnepségen résztvevők ünnepi vendéglátásban részesültek.

– Vincze Péter –

