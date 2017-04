A fiatalok számára is szórakoztató felnőttmese

Szente Vajk rendezése különleges előadást ígér, a fiatal szakember munkáját pedig megkönnyíti, hogy mindkét főszereplőt jól ismeri. Még gyerekként Békéscsabán egy darabban szerepelt Horváth Margittal, míg Puskás Tiva­darral Debrecenben játszottak együtt.

– A fiammal, Petivel is sokszor dolgozott már, a munkakapcsolaton túl nagyon jó barátságban is vagyunk, öröm vele a munka – mondta lapunknak a dúsgazdag üzletembert, Horace Vandergeldert alakító Puskás Tivadar.

Vagyon és pozíció

– Vajk jól felkészült rendező, aki kedvesen, de nagyon határozottan betartatja a színészeivel az elképzeléseit. De nem csak vele nagy élmény együtt dolgozni: Túri Lajos, a darab koreográfusa fantasztikusan érti a dolgát, és remek a humora is – mindketten garanciát jelentenek a sikerre. Ahogy a darab szereplői is. Hugi – Horváth Margit, a szerk. – tökéletes lesz Dolly szerepében. Szeretetre méltó, friss, teljesen összeért a szereppel. Hosszú évek óta dolgozunk együtt, a színpadon volt már többek között az édesanyám, a lányom, de a szeretőm is. Egy-egy mozdulatból értjük egymást, és ez sokat hozzátesz a játékunkhoz – mondja Puskás Tivadar, aki a szerepe szerint feleségét elvesztve cinikussá válik, elmarja magától a barátait, és a pénzben találja meg az élete értelmét. Ám találkozik a szintén özvegy Dollyval, aki viszont az emberi kapcsolataiban keres vigaszt, és szép lassan az üzletembert is rádöbbenti arra, hogy az életben nem a vagyon és a pozíció a legfontosabb.

Meglepi majd a nézőket

– Élvezem, hogy ilyen típusú férfit alakíthatok. A nézők számára biztosan meglepő lesz ez a fajta mentalitás, hiszen az évek alatt a személyemhez inkább pozitív jellemvonásokat kapcsoltak, Horace Vandergelder pedig – legalábbis az előadás kezdetén – nem túl szimpatikus figura. De ahogy haladnak az események, ez megváltozik, a végére pedig az események oda jutnak, ahová a nézők várják. Ebben rejlik a Hello, Dolly! titka, ami valójában egy felnőttmese, de ami a fiatalok számára is rendkívül szórakoztató lesz.

– Látványos a koreográfia, tele van jobbnál jobb zenékkel, és az előadás megmutatja, hogy találhatnak egymásra azok, akik egymásnak vannak rendelve. Kell ennél több?

