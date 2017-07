A fiúk visszajutottak, a lányok kiestek a korosztályos asztalitenisz Európa-bajnokságon

A portugáliai Guimaresben rendezik a 60. serdülő és ifjúsági Európa-bajnokságot, amelyen a Nyírbátori ASE két játékosa is szerepel. A csapatversenyek befejeződtek, a bátoriak által érintett versenyszámokban ellentétes pólusú eredményekkel: a fiúk a 12. helyen végezve a másodosztályból visszajutottak a legjobbak közé, míg a lányok 18. helyezettként jövőre csak a második vonalban szerepelhetnek.

A bátori játékosok, vagyis Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid sem kulcsemberként utazott az Eb-re, olyannyira, hogy Dorottya újonc korcsoportos, vagyis adott esetben öt évvel idősebb riválissal is találkozhatott. A bátori kishölgy először a csehek elleni, 16 közé jutásról döntő meccsen játszott, és miként a csapat, ő is 3:1-re kapott ki Stanislava Slezákovától. A 17-24. helyért vívott a meccsen a mieink 3–2-re verték az észteket, azon belül Dorottya 3:2-re veszített Valeria Sarocheva ellen. A 17-20. helyért, a házigazda portugálok ellen Tölgyes Dorottya 3:1-re kapott ki Alexandra Piscótól, a csapat is 3–1-es vereséget szenvedett. A bennmaradásról döntő szlovákok elleni találkozón a mieink 3–1-re kaptak ki, ahogy Tölgyes Dorottya is Natalia Grigelovától.

Molnár Dávid két meccsen jutott lehetőséghez, előbb a szlovákok elleni partin (9-12. helyért), amikor 3:0-ra veszített Stefan Piko ellen. A csapat is, így következett a lengyelek elleni találkozó a 11. helyért, azon is szinkronban volt a nyírbátori legény (Artur Grelától kapott ki 3:1-re) és a csapat eredménye (1–3).

