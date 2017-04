A fordított napon kalózok az iskola diákjai

Az idén a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, április 12-én rendezik meg a fordított napot az oktatási intézményben. A nyolcadikos diákok kérték ezt a későbbi napot, mivel nagyszabású programmal készülnek a fordított napra, s még egy kis idő kellett nekik a felkészüléshez. Végül ez az időpont a pedagógusoknak is megfelelt, hiszen másnapra már nem kell készülniük a tanulóknak.

A fordított nap mindig valamilyen témához kötődik. Mint Molnár József iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta, tavaly a katonaság volt a téma, az idén pedig kalózok szállják majd meg az Intézményt. Kalózbárka lesz az iskola, s a programokat is úgy állítják össze a nyolcadikosok, hogy azok a kalózkodással összefüggjenek.

– Minden évben a nyolcadikosok a főszervezők, hiszen ők a legnagyobbak, ők tudják irányítani a kisebbeket. Még a pedagógusok is kapnak majd tréfás feladatokat mint új diákok. A tanítást vállaló gyermekek pedig rádöbbennek arra, hogy nem is olyan könnyű a katedrán állni és tanítani. Mindezek ellenére nagyon szeretik a fordított napot a fiatalok, ki nem hagynák.

