A globális piactól függünk

Egyre biztosabb, hogy az idén megint rekordtermés várható búzából és kukoricából is. Mivel várhatóan a készletek is nőni fognak, mindez nem eredményezhet majd mást, mint vért, verejtéket és könnyeket, nagy versenyt a piacokért és valószínűleg csökkenő árakat – olvasható ki a magro.hu, a gabonapiacra kivetített legfrissebb prognózisából.

Izgalmas kérdések

Lapunk megkereste Pásztor Andrást, a Timári Vetőmag Kft. ügyvezető igazgatóját. A sokat látott mezőgazdásztól megkérdeztük: ő hogyan látja, milyen lesz az idei szezon?

– Tele vagyunk izgalmas kérdésekkel. Hogyan alakulnak az árak? Lesz-e hasznuk a gabonatermesztőknek? Persze most még nem lehet ezekre pontos választ adni, nehéz előre belőni az árszinteket. Nemcsak a belföldi termés­átlag lesz a döntő tényező, hanem a globális piac eredményei is. Aki már most azt mondja, hogy alacsony árakra számíthatunk és hogy rekordtermés várható, az nem tesz mást, mint, szaknyelven kifejezve, verbálisan igyekszik befolyásolni a piacot – öntött tiszta vizet a pohárba Pásztor András. Szerinte azt mindenképpen tudomásul kell venni, hogy az elmúlt évek tendenciája az, hogy csökkenek az árak, hazánk pedig a belső szükségletnél több búzát és kukoricát termeszt, aminek egyenes következménye, hogy exportálnunk kell.

A Timári Vetőmag Kft. ügyvezető igazgatója úgy véli: búzából közepes termés várható, a kukoricánál még nem lehet biztosan megjósolni a termésátlagot.

– Erősödhet az orosz és az ukrán vonal, Ausztráliában is jó termést várnak, kérdés, mi lesz az USA-val és Kanadával. A globális kínálat vélhetően növekedni fog, ez valóban hatással lehet az árakra – adott nemzetközi kitekintést Pásztor András, aki beszélt a piaci helyzet jelentette kihívásokról, feladatokról is.

Eszerint a gazdáknak „rá kell feküdniük” a minőségi termesztésre. A szakember példaként a durumbúzát említette, ami akár a speciális olasz igényeket is kielégítheti.

– Előtérbe kell helyezni a precíziós gazdálkodást és lépést kell tartani az agrotechnika fejlődésével – fogalmazott az ügyvezető, aki szerint készülni kell a nagy nyomásra, hosszú távon pedig csak akkor maradhat talpon az ágazat, ha növeli a versenyképességét.

Kínálati nyomás alatt

A gabonafélék drágulásáról szólt az év eleje a világ vezető árutőzsdéin 2017-ben. Terménytől függően általában 3–5 százalékos emelkedéseket láthattunk. Ez a tendencia azonban februárra véget ért, és a jegyzések stagnálni, sőt csökkenni kezdtek. A fordulat hátterében – elsősorban a búzánál – az áll, hogy a hetek előre haladtával, ahogy közeledünk az aratáshoz, úgy válik egyre biztosabbá, hogy az idén megint rendkívül sok terményt takarítanak majd be. Legutóbb az ausztrál és argentin terméssel kapcsolatos várakozások javultak számottevően. Nagy, és később még nagyobb lesz a kínálati nyomás. Ezt kezdi már most beárazni a piac. Nem sok jóval, hanem inkább nagy versennyel kecsegtet mindez a hazai termelők számára – derül ki a magro.hu elemzéséből.

