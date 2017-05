A Gold-Cars Kft – az év autókereskedője

– Különböző minőségi és mennyiségi kritériumok alapján minden évben, a világ összes országában, ahol Renault-t forgalmaznak, kiválasztják a legjobb kereskedéseket – mondta Wachtler Tamás, a Renault Hungária ügyvezető igazgatója. 2016-ban a legjobb teljesítményt – az újautó értékesítés, szerviz és vevőszolgálat eredményeit figyelembe véve – hazánkban a nyíregyházi Gold-Cars Kft. nyújtotta, vagyis megkapta a Dealer of the Year kitüntetést.

Ez nagyon magas szintű elismerés a Renault világában, ezért aztán elegáns, exkluzív gála keretében adják át a díjat Párizsban, a Renault központban. Az a kereskedő, aki elnyeri ezt a kitüntetést, abba a kivételes helyzetbe kerül, hogy elsőként láthatja a jövőbeli termékkínálatot, és egy kicsit beleláthat a márka jövőjébe is.

– Csapatmunka. Ezt emelte ki elsőként Radvánszki László, az 1995-ben alakult Gold-Cars Kft. tulajdonosa, amikor arról kérdezték, minek köszönheti ezt a rangos nemzetközi elismerést. – Összeszokottság, csapatmunka, összehangolt gépezet – ez kell a sikerhez az autókereskedésben. Fontos, hogy ez a gépezet tökéletes összhangban működjön, ezért folyamatosan képezni kell a kollégákat. Ma már mindenki tájékozódik az interneten. Mielőtt bejönnek az ügyfelek a kereskedésbe, már jó rálátásuk van a modellekre, a felszereltségre, ezért lényeges, hogy mi is naprakészek legyünk mind a technikai újításokkal, mind a szervizzel, és minden egyéb szolgáltatással. Cégünk és tevékenységi körünk az évek során folyamatosan bővült. Most már közel 11 000 nm-en, 3 000 nm beépített térben várjuk meglévő és leendő autótulajdonosainkat. Több, mint 6 000 eladott új gépjárművel és 11 000 regisztrált ügyféllel állunk kapcsolatban. A Renault Tökéletesítési Terv részeként minőségbiztosítási alapelvek bevezetésével és betartásával célunk, hogy tevékenységünkkel minden ügyfelünk elégedett legyen! Ezért is töltött el nagy büszkeség, hogy én vihettem Párizsban a magyar zászlót – fejezte ki örömét Radvánszki László.

A Gold-Cars Kft. 2011. januárjától magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, új miskolci telephellyel bővült, így már Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is ellátják a Renault és Dacia márkaképviseletet.

