A görbe többet volt lent, mint fent Gyulaházán

Noha az ősz közben nem éppen a Gyulaházáról zengtek folyamatosan dicshimnuszokat, mindazonáltal akadtak szívet bizsergető pillanati a megyei első osztályú futballcsapatnak. Leginkább akkor, midőn a Vásárosnamény elleni hazai összecsapás 53. percében 4–0-ra égtek, majd olyan feltámadást produkáltak, amire szezononként talán, ha egyszer akad példa. A Bardi-legénység innen egyenlített, sőt, csaknem kibrusztolta a győzelmet. Ezzel együtt melegnek ígérkezik a tavaszi évad, a gárda ugyanis a kiesés megúszásért kénytelen hadakozni.

– Az induláskor úgy gondoltuk, jobbak, többek vagyunk mint az előző évben – vágott a sűrűjébe Bardi Gábor, a Gyulaháza edzője. – Nem az ilyenkor szokásos duma miatt mondom, tisztességesen felkészültünk, a srácok normálisan álltak hozzá a munkához, olybá tűnt: hú, harapni fog a társaság. Sajnos, a valóság az, hogy mindez csak egy-egy meccsen mutatkozott meg, folyamatosan nem tudtunk jó futballt nyújtani. Hullámzó volt a teljesítmény, a baj csak, hogy a görbe többet volt lent, mint fent. Különösen a szezon első harmadában rengeteg gólt kaptunk, még a megnyert a mérkőzésen is. Akadtak kifejezetten látványos találkozóink, amikor egyszerűen nem volt gyenge pontunk, amikor viszont nem ment, akkor nagyon nem ment. Ilyenkor szinte mindenki összezuhant, nem volt senki, aki kihúzza a csapatot a gödörből. A Namény elleni meccsen szembesültünk a legnagyobb kontraszttal: az első félidő terített betli, a szünet után meg kis szerencsével akár meg is fordíthattuk volna az eredményt. Azért nem ez volt a jellemző, amikor hátrányba kerültünk, általában ki is kaptunk.

Nos, a Gyulaháza nem tartozik azon egyletek táborába, amelyek az átigazolási időszakban gyökeresen forgatják fel az öltözőt. Alighanem most sem történik másként, jóllehet, a megkapaszkodás érdekében acélosabb alakításra lesz szükség.

– Az az igazság, hogy nagy változással nem kalkulálunk, ugyanakkor szeretnénk egy-két fiatalnak, gondolok itt elsősorban Tóth Mátéra és Tóth Szilárdra, minél több lehetőséget adni. Továbbá bízunk abban, hogy a tavaszi teljesítmény alapján bent tudunk maradni. Egyértelmű, hogy ez nem lesz könnyű, hiszen hozzánk képest „profi csapatok” szerepelnek ebben az osztályban, sehol nincs hasonló példa arra, hogy a keret 75-80 százaléka helyi labdarúgó – vélekedett Bardi Gábor.

Gyulaházi gyöngyszemek

A Gyulaháza megyei I. osztályú csapatának őszi mutatói

A bajnoki állás: 14. Gyulaháza 15 4 3 8 25–42 15

Otthon: 7 2 1 4 15–19 7

Idegenben: 8 2 2 4 10–23 8

A házi góllövőlista. 8 gólos: Éles István. 6 gólos: Tóth Dávid. 4 gólos: Bombera Mihály. 2 gólos: Deák Béla, Szőlősi Lóránd. 1 gólos: Deák Zoltán, Farkas Gergő, Juhász László.

