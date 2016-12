A görény is szalutált volna, olyan lapos galambot engedett el a taxiban

Színházban voltunk, és taxival mentünk haza. Nem sokkal a beszállás után kis társaságunk valamely tagja egy olyan, előzetes bejelentés nélküli, úriemberhez méltatlan „lapos galambot” talált elereszteni, hogy a nép nyelvén szólva: ezért a görény is szalutált volna. A sofőr a fizetőhelyen ülőre pillantott, és halk morgás kíséretével letekerte az ablakot. Egy hónap elteltével ismét mentünk a színházba. Taxit hívtunk megint, és mit ad Isten?! Ugyanaz a kocsi jött ugyanazzal a sofőrrel. Beszállás után gyorsan körbenézett, főleg az elöl, ismét mellette ülőre, és egy alig hallható „Nahát!” indulatszó mormogása közben most is letekerte az ablakot. Már előre!

Ingyenebéd

Hősünk nem volt skót, de viselkedése gyakran másról árulkodott. Már a családjára is rá lehetett volna akasztani a fukar jelzőt, mert egy csontból kétszer főztek levest. Megismerkedett egy kislánnyal, de előrebocsátom, soha nem nősült meg.

A menyasszonyjelölt egyszer kórházba került. Barátunk meglátogatta a betegsége miatt étvágytalan hölgyet. Behozták az ebédet. Mi legyen vele? A fiú fogta és megette – ne menjen kárba. Egy alkalommal a kislány séta közben fagylaltot óhajtott. Emez siketnek tettette magát, de a többszöri kérésnek végül engednie kellett, vett hát neki egy gömböt. Képzeljék! Utóbb megkérte a fagyi árát! Eperjesy Ferenc

