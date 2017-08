A gyepünket is megviseli a hőség

Kifakulhat, megsárgulhat

– Nyáron, a napsütés és kevés csapadék hatására gyepünk kifakulhat, megsárgulhat, esetleg ki is éghet bizonyos területeken. Éppen ezért az öntözés rendkívül fontos, viszont az sem mindegy, hogy mekkora vízmennyiséget, mikor és hogyan locsolunk ki pázsitunkra. Kánikula idején valamivel több vizet kell felhasználnunk (egy négyzetméter gyepre akár 10 liter víz is mehet), mint csapadékosabb, felhős időben, mivel ekkor az alsóbb talajrétegekbe is el kell juttatnunk a tápanyagokat – vélekedik Lakatos Bertalan, a tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke. Hozzátette: igazán nagy forróságban nem szabad sűrűn öntöznünk, elegendő, ha 48 óránként locsolunk, de akkor alaposabban, nagyobb mennyiségű vízzel. Az öntözést legjobb hajnalban vagy este elvégezni, elsősorban a párolgási veszteség miatt. A gyep locsolása legjobban természetesen az automata öntözőrendszerrel oldható meg, melyet be lehet állítani a megfelelő időpontra, szórási területre és vízmennyiség-adagolására is.

– A kánikulai napokban még nagyobb hangsúly helyeződik a pázsit tápanyag-utánpótlására. Tudnunk kell, hogy a különböző fűfajok mindegyike igen tápanyagigényes, s a nyári melegben is oda kell figyelnünk az úgynevezett fenntartó trágyázásra is. A trágyát mindig a nyírást követően, de öntözés előtt szórjuk ki! Amikor májusban–júniusban trágyázunk, az a pázsit gyorsabb fejlődését segíti elő, egy júliusi–augusztusi kiszórás a hőség okozta stressz hatásait csökkenti. Ilyenkor érdemes magas káliumtartalmú trágyát alkalmaznunk, mivel ez fokozza a gyep ellenálló képességét. A tápanyag-utánpótlás során ügyeljünk az egyenletes kiterítésre, ehhez akár segédeszközt, például szórókocsit is igénybe vehetünk – mondta Lakatos Bertalan.

A fűszálak árnyékában

Az öntözés és a táp­anyag-utánpótlás mellet a pázsit nyírása is igen lényeges kérdés.

A leggyorsabban április és június között növekszik a fű, ilyenkor ajánlott hetente lenyírni, de csak száraz időben. Ha túl nagy a hőség, inkább hagyjuk magasabbra nőni gyepünket, mivel a nagyobb fűszálak vetette árnyék megóvja a gyökereket a káros, perzselő napsugaraktól, s füvünk nem ég ki. Amennyiben mégis le kell nyírnunk a füvet, állítsuk magasabbra a fűnyíró kését!

A nyírást időzítsük a késő délutáni órákra, mikor a nap sugarai már nem érik olyan erősen a területet! A nyírást követően öntözzük meg alaposan a pázsitunkat!

