A gyógyítást szolgálják az ajándék eszközök

Az eszközöket a gyógyközpont orvos­igazgatója, dr. Kovács Gábor, s a sebészeti osztály osztályvezető főorvosa, dr. Nagyházi Árpád vette át, illetve köszönte meg a szponzorcégnek.

– A három fényforrás közül a nagy értékű műtéti lámpát már el is helyeztünk a sebészeti szakrendelőnkben – mondta el lapunknak dr. Szondi Zita orvosigazgató, a megyei kórházak főigazgató-helyettese.

– A két kisebb értékű vizsgálólámpa is jó helyre kerül, az egyik ugyanis a fül-orr-gégészeti szakrendelőben szolgálja majd a gyógyítást, a másiknak pedig a szülészeti-nőgyógyászati osztályon vesszük hasznát, ott is a szülőszobán fogják elsősorban működtetni. Az adomány kiváló alkalmat teremtett a régi, leamortizálódott eszközeink pótlására, cseréjére. Munkatársaink nagyon örülnek neki, hiszen a megfelelő beteg­ellátáshoz, a vizsgálatokhoz és a műtétekhez fény kell.

Fenntartják a kapcsolatot

A főigazgató-helyettes elmondta azt is, hogy a város jó nevű, optikai lencséket, szemüvegeket gyártó multicégének alapvető elvárása volt, hogy az eszközök – amelyeket a gondjaikra bíztak – a működési területükön élőket szolgálják, s lehetőleg minél több ember ellátásában játsszanak fontos szerepet.

– Szeretnénk, ha ez a jó kapcsolat a jövőben is megmaradna, s amennyiben továbbra is hajlandóságot mutatnak az adományozásra, a cég profilját figyelembe véve bizonyosan a szemészet lehetne a következő célterület. Reméljük, ez a mostani a sikeres összefogás más nagyvállalatok adakozó kedvét is meghozza – tette hozzá dr. Szondi Zita.

KM-MJ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA