A gyógyító erejű kaucsuklabda

Döbbenten vette tudomásul a tényt: rákbeteg lett. A sokkoló bejelentés után hosszú-hosszú napok teltek el, mire felfogta, hogy a további életéhez az egyetlen remény az addigi akaratának, erőfeszítésének a megsokszorozása. Nagyon mélyre került, iszonyatos hónapokat élt át, de felállt, és a sportnak köszönhetően új értelmet nyert minden.

– Bár Mátészalkán születtem, de Nagyecseden nőttem fel. Oda jártam általános iskolába, a gimnáziumi éveimet viszont Mátészalkán töltöttem. Onnan a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karára vezetett az utam 2009-ben. A második félév közepén tanulás közben a nyakamon két megduzzadt nyirokcsomót vettem észre – idézte fel kálváriájának kezdetét a 26 éves Tóth Attila. – Komolyan vettem, és elmentem az Újbudai Rendelőintézetbe. A vizsgálatok neve elég komolyan hangzott, ezért az interneten is utána olvastam, és kiderült, hogy a vizsgálatokkal daganatot keresnek. Daganatot! – villant az agyamba.

A következő héten Debrecenben ultrahang és CT-vizsgálat várt rá. Az orvos 99 százalékos valószínűséggel megerősítette, hogy daganatos betegségről van szó.

– Jöttek a további vizsgálatok, és megbizonyosodtunk a legrosszabbról: valóban daganattal állunk szemben. Debrecenben nem vállalták a kezelést, ezért Budapestre irányítottak. Megtaláltuk a megfelelő kezelőorvost, a gyógyuláshoz vezető utat. Egyáltalán nem volt könnyű, de nem is lehetett másra számítani. Kilenc hónap intenzív kemoterápia a Szent László kórházban. Kilenc hónap. Valakinek ez az új élethez elég, nekem a „régi” megtartásához kellett. Utána csontvelő átültetést kaptam. Az még nehezebb volt, mivel nem kívánatos szövődmények léptek fel: leállt a májam és mindkét vesém felmondta a szolgálatot. Az átültetéskor ötvennégy napot töltöttem kórházban teljesen steril körülmények között. Otthon már csak fél steril környezetben kellett töltenem további ötven napot. Az átültetés utáni századik nap után kinyílt előttem a világ. Közel hat éve ismerte meg a feleségét, Rékát. Nagyon sokat segített neki a gyógyulásban, a visszailleszkedésben.

– A biztatására újra sportolni kezdtem. Gyermekkorom óta asztaliteniszeztem, középiskolás koromban versenyeztem a Mátészalkai MTK csapatában a megyei bajnokságban. A Gyermekrák Alapítvány csapatával 2012-ben Varsóba utaztunk az Onco Olimpiára. Ez egy daganatos és daganatos betegségből gyógyultaknak kiírt speciális európai verseny. Egyéni asztaliteniszben aranyérmes lettem, és az alapítvány focicsapatával úgyszintén az első helyen végeztünk.

Tavalyelőtt augusztusban rendezték meg a XX. World Transplant Games-t, a transzplantáltak világjátékát. Ez a szervátültetett versenyzők legrangosabb világversenye, olyan, mint a mozgássérülteknek a paralimpia. Az argentínai Mar del Plata adott otthont nagyszabású rendezvénynek, ahol körülbelül 800 versenyző indult a meghirdetett versenyszámokban.

– Kizárólag asztaliteniszben indultam el: egyéniben bronzot, párosban (Kóka Zoltán, Derecske) és vegyes párosban (Tóth Irma, Budapest) aranyérmet szereztem, illetve szereztünk. A magyar csapat az összesített éremtáblázatban a negyedik helyen végzett a 41 arannyal, a 23 ezüsttel és a 23 bronzzal. Tavaly júliusban a finnországi Vantaa adott otthont a European Transplant Games-nek, ami a transzplantáltak és dializáltak speciális Európa-bajnoksága. Egyéniben és páros asztaliteniszben is aranyérmet értem el. A XXI. World Transplant Games-re is szívesen emlékszek vissza: Malagában a 2200 szervátültetett versenyző között párosban (Kóka Zoltán, Derecske) aranyat, vegyes párosban (Tóth Irma, Budapest) ezüstöt szereztük, egyéniben pedig bronzérmes lettem. A hosszas és megfeszített felkészülés is eredményességgel párosult. Most még pihenek, nemsokára viszont elkezdem a felkészülést a Magyar Szervátültetettek Szövetségének versenyzőjeként a jövő évi szardíniai transzplantált Európa-bajnokságra. A lényeg persze az, hogy sikerült talpra állnom, és csontvelő-transzplantáltként is képes vagyok normális életet élni.

– Ladányi Tóth Lajos –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA