A gyógyvizet is elemezték a “besisek”

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara által szervezett nyári kutatótábor munkájában vehetett részt a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tizenegy diákja.

Már most tudom, hogy ezen az egyetemen szeretnék továbbtanulni.” Tankó Dorina

Konferencia az eredményekről

A fiatalok egy tartalmas és változatos programokban gazdag héten nemcsak a tanszékeken folyó kutatómunkába pillanthattak be, hanem egy kicsit az egyetemi életbe is.

Mint a diákok elmondták, a kutatómunka mellett nagyon sokat jelentett nekik, hogy a tábor szervezői komolyan vették őket és mindenben számíthattak rájuk. A lelkes és érdeklődő besisek a biológia, a kémia, a matematika intézetekben folyó kutatásokba kapcsolódtak be. A délelőttöket vizsgálódással, kutatással töltötték, az ebéd utáni szabadidőt követően a TTK egyes intézeteivel ismerkedtek meg. Az esték jó hangulatú beszélgetésekkel, táncházzal, csapatversenyekkel teltek. A diákok az egyhetes táborban végzett kutatásaik eredményét egy konferencia keretében mutatták be egymásnak és az érdeklődőknek.

– Az egyik legfontosabb dolog az volt a számomra, hogy nem kilencedikes kis gyermekekként néztek ránk, akik csak eljöttek egy táborba, és elég nekik, ha mutatnak valami dolgot a növényekkel kapcsolatban, és ezzel le vannak tudva – mesélte Tankó Dorina 9. évfolyamos diák.

– Tényleg „kisfelnőttekként” kezeltek bennünket, komolyan vettek mindent, amit csináltunk, tudták, hogy szeretnénk ezzel elérni valamit, és komolyan foglalkozni vele, hisz ha már itt vagyunk, akkor mindenki hozza ki a legtöbbet magából.

Minden nyáron visszatérni

– A táborban sok élményben volt részem, nagyon jól éreztem magam, sok új emberrel ismerkedtem meg. Az egyetem részéről tapasztalt ösztönző bátorítás hatására fogalmazódott meg bennem, hogy én is szeretnék a Kutató Diákok programba bekapcsolódni valamint a gimnáziumi éveim alatt szeretnék a DE TTK nyári táborában minden nyáron részt venni. Még csak kilencedikes vagyok, de már most tudom, hogy ezen az egyetemen szeretnék továbbtanulni – tette hozzá Dorina.

– Kovács Bertalan –

Volt csíráztatás és szövettenyésztés is

A Nyári Kutató Táborban Batta Gergő Péter 11. a osztályos diák a Matematika Intézet „Ez már több a soknál! Barangolás a számosságok birodalmában” kutatási programjába kapcsolódott be. Csatári Martin és Soltész Andor 10. e osztályos diákok a hajdúszoboszlói gyógyfürdő vizeinek elemzését végezték.

Az Evolúciós Állattani Tanszéken Dobrai István és Nagy Lilla 12. c osztályos tanulók azt vizsgálták, hogy a fejbeültetés hogyan hat a hidrák regenerációjára, míg Végső Eszter 9. e osztályos diák a hangyák közötti agresszivitással foglalkozott. György Máté 10. e osztályos diák makro­szkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozott a Hidrobiológia Tanszéken. Jónás András 10. f osztályos diák „Folyik vagy nem?” kérdésre kereste a választ, míg Szászi József 9. e osztályos diák a sokoldalú poliuretánokkal foglalkozott a Kémia Intézetben. Karászi Aliz 10. c osztályos diák a növényi szeneszcenciát vizsgálta fehér mustár csíráztatásával, Tankó Dorina 9. e osztályos diák Védett növények szövettenyésztésében mélyült el.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA