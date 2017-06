A határon túl strandolnak

Jelentős nap volt Zajta életében 2017. február 18., hiszen azóta szombatonként mindig nyitva van a Zajta és a határ túloldalán, Romániában található Nagypeleske közötti államhatár.

Az elmúlt négy hónap tapasztalatairól kérdeztük meg Kosztya Zoltánt, a település polgármesterét.

A lengyel vendégek csak Csengersimánál mehettek át a határon.” Kosztya Zoltán

Említették az államfőnek is

– Mind a két irányban sokan élnek a határ megnyitásával. Gyakran előfordul, ha nagy a sor Csengersimánál, hosszúra nyúlik a várakozási idő, akkor inkább erre kerülnek az autósok – magyarázta Zajta vezetője.

– A legjobb persze az lenne, ha mindennap nyitva lenne, akkor lehet, hogy többen vennének itt lakást, s akkor nem lenne talán olyan sok üres, magányosan árválkodó lakás a községben. A nyári kánikula miatt sokan járnak át a 11 kilométerre lévő Szatmárnémeti strandjára fürödni. Sajnos a határ szombatonként 9 órától csak 17 óráig van nyitva, pedig ilyenkor lehetne hosszabb a nyitvatartás, hogy tovább lehessen strandolni.

– Mikor a közelmúltban meglátogatta Rozsályt Áder János köztársasági elnök, említettük neki a hosszabb és a gyakoribb nyitvatartást, de egyelőre még nem hallottam semmit sem arról, hogy várható lenne valamilyen változás. Sokan járnak át bevásárolni Szatmárnémetibe, van ott egy jó üzletközpont gazdag választékkal. Ha időm engedi, szombatonként én is átjárok.

– KM-MML –

Két testvértelepülés is

– Tartjuk a kapcsolatot a határ túloldalán lévő testvértelepülésünkkel, Lázárival is. Mindkettőnknek testvértelepülése a lengyelországi Slopnice, ahonnan a közelmúltban érkezett egy delegáció a lázári falunapokra. Vendégeskedtek nálunk is, igaz, az elszállásukat Túrricsén tudtuk megoldani. Mivel a szombati határnyitást csak magyar és román állampolgárok vehetik igénybe, a lengyel küldöttség szombaton is csak Csengersimánál mehetett át a határon – tette hozzá befejezésül Kosztya Zoltán.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA