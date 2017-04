A hely, az ár

Mert, ugye, az ingatlanárakat nem az szabja meg alapjában véve, hogy az adott ház vagy lakás valójában mennyit ér, hanem az: hol van. Itt aztán tényleg mély szakadék van a főváros és közvetlen környéke és például megyénk, sőt, még Nyíregyháza ingatlanárai között is. A 2001-es tiszai árvíz után újjáépült Beregben például bagóért lehet stílusosan kivitelezett, összkomfortos családi házat venni. A ma többnyire két-három millióért kínált házak építési költsége annak idején 10–15 millió forint volt. Ugyanebben az időszakban, vagyis jelenleg egy tákosi vagy csarodai ház árából Budapest egyes frekventált kerületein szerencsés esetben tud a beregi ember – már ha éppen oda akar költözni – két-három négyzetmétert venni. Annyit, amennyi egy kisebb éléskamra alapterülete. De lehet, hogy arra a kamrára még költeni is kell, mert olyan ramaty állapotban van. Vannak még az országban helyek, ahol elszálltak az ingatlanárak, de az nem a mi megyénkre jellemző.

Persze, nem lehet szó nélkül elmenni amellett sem, hogy az ingatlanárak hirtelen megugrása mögött mindig valamilyen állami támogatás – leánykori nevén szocpol – is állhat. Bármit is fundálnak ki az arra hivatottak, a támogatás igénybevétele általában azoknak szokott sikerülni, akiknek amúgy is van mit aprítaniuk a tejbe. Természetesen a spekulációt sem lehet kizárni, hisz az mindig jó üzlet volt, ha a tőkés valaki a csődszélit „kisegítette” egy kis gyorssegéllyel, hogy aztán krízis múltán busás haszonnal továbbadja a bagóért megszerzett ingatlant.

– Györke László –

