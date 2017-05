A hideg idő ellenére soha rosszabb kezdést

A hagyományoknak megfelelően a kifogott halak közül csak a ponty számított az eredménybe a mérlegeléskor. Ragyogó, de hideg tavaszi horgászidőben a tokaji Nádas-tónál jól előkészített pályán, szép környezetben 47 horgász jelent meg a reggeli sorsoláson.

A verseny kezdetét jelző dudaszó után nem is kellett sokat várni az első aranyhasúra, amelyet több társa is követett. Mérés után a halak visszakerültek a tóba. Sajnos, korai volt a horgászok öröme, mert feltámadt a szél, és ez megmutatkozott a halak kapókedvében is. Csökkent a fogások száma, de a horgászok elszántsága nem. Voltak szektorok, ahol lehetett fogni, de voltak, ahol semmilyen csalafintasággal nem lehetett a pontyokat kapásra bírni, pedig a lehetséges csalikínálat teljes választékát bevetették a versenyzők. A végeredmény: 19 ponty 43 kg összsúlyban. Soha rosszabb kezdést! – tájékoztatta lapunkat Komári Géza.

KM

Az eredmények

1. Papp József (8,53 kg), 2. Bélteczki Norbert (6,40 kg), 3. Ifj. Tanyi József (6,07 kg), 4. Csizmarik Tamás (5,15 kg), 5. Kiss József (3,83 kg)

